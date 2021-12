Golden Globes 2022 : Marion Cotillard, Omar Sy... Nombreux Français en lice

Ils ont su séduire la France et s'exporter, ont mis Hollywood à leurs pieds. Ils sont plusieurs acteurs et actrices français à être nommés pour la 79e cérémonie des Golden Globes, qui aura lieu le 9 janvier. La Hollywood Foreign Press Association (HFPA) a révélé le 13 décembre sa liste des nominations. Côté acteurs, mais aussi productions, on retrouve quelques pépites Made In France qui représenteront l'Hexagone durant cette soirée prestigieuse.

Parmi les figures de proue du cinéma français, on retrouve outre-Atlantique : Tahar Rahim, nommé dans la catégorie Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série pour Le Serpent ; Omar Sy dans la catégorie Meilleur rôle dans une série dramatique pour la série Netflix Lupin ; Marion Cotillard, dans la catégorie Meilleure actrice dans un film comique ou musical pour Annette ; Denis Villeneuve dans la catégorie Meilleur réalisateur pour le film Dune avec Zendaya et le jeune acteur franco-américain Timothée Chalamet.

Dans la catégorie Meilleur bande-son, on trouve également un autre français, le compositeur Alexandre Desplat, pour la BO de The French Dispatch. Le nouveau long-métrage de Wes Anderson compte divers comédiens français à l'instar de d'Hippolyte Girardot, Lyna Khoudri, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, sans oublier les acteurs fétiches du réalisateur, à savoir Bill Muray, Tilda Swinton, Adrien Brody et Owen Wilson.