"C'était un peu gênant" : Un célèbre acteur s'incruste en cuisine du Fouquet's, dîner des César sous haute tension

Le 24 février 2023 aura lieu la 48ème cérémonie des César à Paris. Organisée à l'Olympia, la soirée sera animée cette année par Tahar Rahim et récompensera de nombreux acteurs, réalisateurs ou producteurs de 7ème art. Après la soirée, les personnalités présentes lors de cette cérémonie ont coutume de se rendre dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la capitale : le Fouquet's. Interviewé par Le Parisien, Bruno Guéret, le chef étoilé du Fouquet's, a dévoilé comment il se préparait à gérer son 15ème dîner des César. "C'est toujours aussi fou" confie-t-il, précisant qu'il attendait près de 650 convives, le tout géré par une trentaine de cuisiniers et plus de 150 serveurs en salle.

Amusé, il a également raconté une anecdote sur une soirée inoubliable passée avec un ancien maitre de cérémonie des Césars : Edouard Baer. Il y a deux ans, en 2021, l'acteur avait remporté le César du Meilleur acteur dans un second rôle dans le film La bonne épouse de Martin Provost. Une fois arrivé au Fouquet's en seconde partie de soirée, l'acteur n'avait pu s'empêcher d'aller dans les cuisines, histoire de partager sa joie et son enthousiasme avec tout le personnel de l'établissement.

Il a mis un peu d'ambiance

Un souvenir drôle mais un peu stressant pour Bruno Guéret qui se rappelle qu'il avait dû faire des pieds et des mains pour garder le contrôle de son restaurant. "Il a passé toute la soirée avec nous et, comme l'organisation est millimétrée, c'était un peu gênant (...) Heureusement, comme il est très sympathique, il a détendu la brigade et il a mis un peu d'ambiance", a-t-il expliqué, éprouvant beaucoup d'affection pour le comédien.

Autre anecdote du chef, sa soirée avec Gérard Depardieu. "Il est arrivé en cuisine comme s'il était chez lui. On ne peut pas le rater avec sa grosse voix. Il était curieux, il voulait savoir comment on travaillait et surtout avec quels produits. C'est un vrai épicurien, et quel plaisir de discuter avec lui !" a-t-il confié. Des souvenirs exceptionnels pour le chef étoilé qui resteront à jamais gravés dans sa mémoire.