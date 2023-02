"Elle rentre en larmes à la maison" : Leïla Bekhti, honteuse, a pu compter sur une précieuse idée de Tahar Rahim

Au sein du cinéma français, ils représentent un des couples les plus glamour, mais également des plus discrets. Difficile de les voir poser ensemble sur un tapis rouge alors qu'ils brillent sous les projecteurs depuis plus d'une décennie. Leïla Bekhti (38 ans) et Tahar Rahim (41 ans) vont toutefois se retrouver dans la même salle, celle de l'Olympia ce vendredi 24 février 2023, à l'occasion de la 48e édition des César. La comédienne fait partie de celles et ceux qui animeront le show tandis que l'acteur aux deux César est le président de la cérémonie. Le magazine Gala s'est intéressé à ce duo romantique du 7e art.

S'ils ont tourné ensemble dans Un prophète de Jacques Audiard en 2009, il faudra attendre The Eddy en 2020 pour retrouver Tahar Rahim et Leïla Bekhti de nouveau ensemble. Pas la peine non plus de les chercher lors des soirées mondaines et autres événements, les époux ne s'affichent que très rarement côte à côte devant les objectifs. "Ce n'est absolument pas de la paranoïa mais de la pudeur", explique l'acteur. Ils préservent leur intimité, eux qui sont parents de Souleymane, né en 2017, d'une petite fille née en 2020 et d'un troisième enfant arrivé un an plus tard.

Honteuse, elle en a marre de mentir

Unis, ils ont traversé, au même moment, une période de deuil au début de leur relation : "Je me souviens d'un regard de lui, à un moment très douloureux. Je me suis dit que cet échange muet nous liait pour toujours", confie Leïla Bekhti. Pendant le tournage de Tout ce qui brille de la meilleure amie de l'actrice, Géraldine Nakache, leur histoire d'amour naît et ils se marient un an plus tard. Ils fondent une famille dans laquelle le comédien est le guide de sa bien aimée. Le magazine Gala rapporte un exemple : "Un jour, elle rentre en larmes à la maison : honteuse, elle en a marre de mentir en interview lorsqu'on lui parle de grands cinéastes qu'elle fait semblant de connaître. Il l'emmène alors en scooter à la Fnac des Champs-Elysées pour acheter les DVD de grands classiques."

Une scène qu'on aurait pu tirer d'un film romantique et qui illustre l'homme qu'est son époux, un "mec généreux et intelligent" qui l'a "rendue curieuse". C'est certainement lui, qui la connaît tant, intimement mais aussi professionnellement, qui l'épaule pour son projet de réalisation sur l'histoire d'une fratrie, intitulée À nous regarder, ils s'habitueront.

