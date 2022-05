Leïla Bekhti : L'arrivée de son 3e enfant l'a forcée à revoir ses priorités

Elle ne voit plus son métier pareil. C'est bien ce qu'explique Leïla Bekhti dans le dernier numéro de Vanity Fair. Désormais maman de trois enfants (Souleiman né en 2017, une petite fille dont la date de naissance est inconnue et un troisième enfant né en 2021 dont on ignore le sexe) et épouse de Tahar Rahim, sa vie de famille l'a encouragée à revoir ses priorités. Tout comme elle prend beaucoup plus de recul sur son travail. La comédienne, que l'on retrouve ce lundi 23 mai 2022 dans Le Flambeau de Jonathan Cohen a accepté, à l'occasion de la promo, de faire quelques rares confidences sur sa vie de famille et son rôle de mère.

"Un tapis rouge à Cannes raté, un tournage difficile, ce n'est jamais agréable, mais franchement, on ne vas pas raconter n'importe quoi : ça n'a pas tant d'impact sur l'existence", voilà à quoi ressemble le nouvel état d'esprit de la comédienne originaire d'issy-les-moulineaux, maintenant passée plusieurs fois par la case grossesse. Une étape qui lui a permis de "relativiser les moments de stress", elle qui reconnaît s'être longtemps posée beaucoup de questions sur son travail. Des réflexions qui pouvaient "partir dans tous les sens. Est-ce que ça ne va pas s'arrêter d'un coup ? Est-ce que j'aurais assez profité de cette vie ?" s'est-elle souvenue pour nos confrères.

Gérer une équipe de trois

Du haut de ses 36 ans, celle qui a été révélée dans Tout ce qui brille a effectivement largement évolué de son propre aveu. Au-delà de la pression, qu'elle gère mieux, elle avoue que son rôle de maman lui a fait revoir ses priorités. "Quand tu te retrouves en quinze minutes trente à gérer une équipe de trois, forcément ça oblige à revoir le sens des priorités, à mieux répartir tes efforts." Un ajustement de son caractère, de ses habitudes qui lui permet aujourd'hui de profiter et de vivre intensément sa vie d'actrice et de maman. "Quand tu as l'impression de choisir ton temps, tu vis avec plus d'enthousiasme", a-t-elle clamé.

L'actrice est à retrouver dans la série Le Flambeau sur Canal+ aux côtés de ses amis Jonathan Cohen, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache et bien d'autres encore...