César 2023 : Benoît Magimel très chic avec sa femme Margot Pelletier, qui affiche un décolleté sensationnel

Un show présidé par Tahar Rahim , un acteur qui "a mené sa carrière avec finesse, s'orientant vers des personnages riches, divers et complexes, et des expériences nouvelles", écrivaient l'Académie des César et Canal + dans un communiqué commun au moment d'annoncer la nouvelle. Il était accompagné des neuf maîtresses et maîtres de cérémonie choisis pour présenter la cérémonie, à savoir sa femme Leïla Bekhti Léa Drucker , Eye Haïdara, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla et Alex Lutz.