"Fallait que ça tombe sur moi" : Les César 2023 interrompus en plein direct, Ahmed Sylla décontenancé

C'est une soirée que tout le monde attendait. Ce vendredi 24 février, à L'Olympia, des grands noms du cinéma Français comme Benoît Magimel,Virginie Efira et Louis Garrel sont réunis à la cérémonie des César dans l'espoir de décrocher un prix. En corps, La Nuit du 12, Les Amandiers, Pacifiction - Tourment sur les îles d'Albert Serra et l'Innocent sont notamment sélectionnés dans la catégorie du meilleur film.

La soirée est présidée par Tahar Rahim, qui est accompagné du réalisateur Éric Lartigau, en tant que directeur artistique. Et pour la première fois dans l'histoire des César, ils sont 9 à animer l'événement en tant que maîtres et maîtresses de cérémonie. Parmi eux : Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Emmanuelle Devos, Jamel Debbouze, Léa Drucker, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla.

A noter que le cinéaste américain David Fincher (Seven, Zodiac, Fight Club, The Social Network...) va recevoir un César d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière, d'autres grandes personnalités du cinéma vont être récompensées à l'issue de cette soirée.

We have 761 days left

Mais un événement, pour le moins inattendu, a particulièrement marqué cette soirée... Il s'agit ni plus ni moins d'une coupure en plein direct. En effet, alors qu'Ahmed Sylla et Léa Drucker s'adressaient au public, une femme engagée dans la cause environnementale parée d'un t-shirt sur lequel on pouvait lire "We have 761 days left" - ce qui signifie "Il nous reste 761 jours" - a fait son apparition sur scène. "Fallait que ça tombe sur moi", a alors regretté l'humoriste. La cérémonie fut dans la foulée interrompue "à lui suite d'un incident", pouvait-on lire dans un bandeau qui défilait en bas de l'écran, alors qu'un mix des bandes annonces des films sélectionnés ce soir était diffusé à la place de l'événement.

Mais la cérémonie a repris son cours quelques secondes plus tard seulement. Reste à savoir la raison précise pour laquelle la cérémonie a été interrompue...