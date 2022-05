Andie McDowell : Son étrange et surprenant regard à Cannes envoûte les festivaliers

Icône du cinéma, Andie MacDowell est aussi une égérie précieuse de L'Oréal. La star américaine était donc l'une des ambassadrices de la marque française présente pour cette nouvelle édition du Festival de Cannes. Ce 28 mai 2022, lors de la cérémonie de clôture, elle a voulu apporter une touche particulière pour ce grand soir : son intrigant maquillage !

Si elle n'était pas parée de bijoux à son cou, à ses oreilles ou à ses mains, Andie MacDowell a choisi de mettre la touche étincelante près de ses yeux en ajoutant des sequins vert émeraude pour souligner son regard. Les fans de la série Euphoria auront peut-être reconnu l'écho que cela fait au look de Maddy Perez (Alexa Demie). Comme tenue, l'inoubliable Carrie de Quatre mariages et un enterrement portait une robe satinée à la taille empire pour magnifier sa silhouette, également vert émeraude. Une couleur qui sied parfaitement à la comédienne et mannequin.

À 64 ans, elle a fait le show sur le tapis rouge, assumant sa chevelure argentée et ses rides. Naturelle et bien dans sa peau, la partenaire de Bill Murray dans Un jour sans fin continue depuis ses premiers pas au cinéma à faire rêver ! Maman de Justin, Rainey et Margaret - dont la carrière s'affirme de plus en plus avec Maid dans lequel elle donne la réplique à sa mère - qu'elle a eus avec Paul Qualley, Andie MacDowell avait quelques jours plutôt irradié à Cannes au côté de sa collègue, la "Reine" Helen Mirren .

Un ultime red carpet au cours duquel on a pu également apprécier la venue de Diane Kruger, impériale avec son compagnon Norman Reedus ou encore le jury de cette 75e édition du Festival de Cannes, qui a vu le sacre du film Sans filtre / Triangle of Sadness de Ruben Ostlund, sa deuxième Palme d'or après The Square. Une dernière soirée également marquée par le fougueux baiser de Carole Bouquet pour le président du jury Vincent Lindon, une belle déclaration d'amour au 7e Art !