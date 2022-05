Festival de Cannes : Carole Bouquet embrasse passionnément Vincent Lindon en direct de la cérémonie !

Pour sa 75e édition, le Festival de Cannes a fait battre les coeurs des cinéphiles du monde entier durant deux semaines. Maîtresse de cérémonie, Virginie Efira a clôturé la quinzaine en beauté, comme elle l'avait ouvert avec panache le 17 mai dernier. La comédienne belge a succédé à cette tâche à Doria Tillier, tandis que le jury est présidé cette année par Vincent Lindon qui prend la suite de Spike Lee. L'acteur français a été entouré dans cette mission par l'Anglo-américaine Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona), l'Italienne Jasmine Trinca (La Chambre du fils), la Suédoise Noomi Rapace (Millenium), l'Indienne Deepika Padukone (Om Shanti Om), ainsi que les réalisateurs Jeff Nichols, Asghar Farhadi, Ladj Ly et Joachim Trier.

Tout le déroulé de la 75e édition du Festival de Cannes

Dans une robe smoking, la maîtresse de cérémonie Virginie Efira a clamé une nouvelle fois son amour pour le 7e art. Au côté de la réalistrice Maïmouna Doucouré, le cinéaste Yousry Nasrallah a remis la mention spéciale du court métrage à Yori puis la Palme d'or du court métrage à The Water Murmurs de la Chinoise Story Chen.

Rossy de Palma, sculpturale dans son extravagante robe rouge carmin, a remis le prix du jury qu'elle préside, celui de la Caméra d'or. La mention spéciale est remise à Plan 75 de Hayakawa Chie. La star espagnole a ensuite décerné avec "un énorme plaisir" la Caméra d'or à War Pony de Gina Gammell et Riley Keough, petite-fille d'Elvis Presley. La coréalisatrice a notamment rendu hommage à la mère d'un des acteurs, décédée aujourd'hui et qui était si fière de son enfant.

L'impeccable Virginie Efira a ensuite annoncé le jury de la sélection officielle en lice pour la Palme d'or, une arrivée glamour marquée toutefois par la "presque" chute de Jasmine Trinca qui s'est bien rattrapée. Vincent Lindon, stressé de remettre les prix et triste de voir la quinzaine se terminer a déclaré : "J'ai tout aimé, les gens, les films, l'électricité dévastatrice dans les rues." Il transforme ensuite son discours en pastiche de speech politique, l'effet de la présidentielle française qui s'est achevée il y a peu.

Pour remettre le prix d'interprétation féminine, c'est Guillaume Canet qui a été choisi, tandis que Noomi Rapace a annoncé son nom : l'Iranienne Zar Amir Ebrahimi pour Les Nuits de Mashhad / Holy Spider. "Merci la France de m'avoir donné de ta joie, de ton amour", a-t-elle conclu, saluant notamment sa "soeur" Golshifteh Farahani. L'acteur vénézuélien Edgar Ramirez est monté ensuite sur scène pour le prix du scénario dévoilé par Deepika Padukone Tarik Saleh pour Boy from Heaven.

Diane Kruger est venue pour apporter le prix d'interprétation masculine. La compagne de Norman Reedus, avec qui elle a monté les marches, s'est avancée sur la scène dans son impressionnante robe pour couronner Song Kang Ho, héros des Bonnes étoiles / Broker de Hirokazu Kore-eda qui a précédemment joué dans Parasite, Palme d'or 2019. Les soeurs Rohrwacher, Alba et Alice, sont arrivées pour donner le prix du jury ex-aequo à EO - Hi-Han de Jerzy Skolimowski ainsi qu'aux Huit Montagnes de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch. Cette dernière a embrassé passionnément son coréalisateur qui est aussi son compagnon.

C'est ça le cinéma

Émue par la démonstration d'amour qui l'a précédée, Carole Bouquet, venue remettre le prix du 75e anniversaire, a appelé son ami Vincent Lindon à la rejoindre au milieu de la scène : "Je me sens un peu seule, tu veux pas venir m'embrasser ?" Et elle lui offre un beau baiser : "C'est ça le cinéma !" De quoi mettre "en nage" le président du jury lui-même. Le juré Ladj Ly a révélé ensuite la récompense pour le film des frères Dardenne, Tori et Lokita. Le cinéaste Nicolas Winding Refn s'est présente pour décerner la récompense de la mise en scène à Park Chan Wook pour Decision to Leave. "Nous avons décidé de faire un grand prix ex aequo", déclare Vincent Lindon, avant que Javier Bardem ne monte sur scène pour remettre le trophée, ou plutôt les trophées : à Close de Lukas Dhont et Stars at Noon de Claire Denis.

Le cinéaste mexicain Alfonso Cuaron est le dernier remettant, chargé d'apporter la Palme d'or que le président dévoile. Elle revient à Triangle of Sadness / Sans filtre de Ruben Östlund, à qui l'on doit également Snow Therapy et The Square. Il compte ensuite jusqu'à trois pour faire applaudir toute l'équipe et c'est sur son enthousiasme que se termine cette 75e édition du Festival de Cannes.