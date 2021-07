Andie MacDowell assume ses cheveux gris : l'actrice sublime à Cannes

Andie MacDowell a fait forte impression sur le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, mardi 6 juillet 2021. L'égérie L'Oréal a affiché pour la première fois son emblématique chevelure bouclée... grisonnante ! Morale, quelle que soit sa couleur de cheveux, elle est toujours aussi sublime. L'élégante comédienne de 63 ans était accompagnée pour cette montée des marches par une autre ambassadrice L'Oréal Paris, l'actrice allemande Iris Berben.

En longue robe bleue et verte sertie de cristaux, Andie MacDowell a assisté à la cérémonie d'ouverture de la 74ème édition du Festival de Cannes avant d'assister à la projection attendue du film d'ouverture, Annette, opéra-rock de Leos Carax, avec Adam Driver et Marion Cotillard.

Mardi après-midi, Cannes a donc connu sa première montée des marches sous Covid, avec l'autorisation d'ôter les masques pour les célébrités, de Camélia Jordana à Carla Bruni, en passant par la chanteuse Angèle ou Mylène Farmer, membre du jury. Dans l'euphorie, pas mal de libertés ont été prises avec les gestes barrière, le temps d'une bise ou d'un baisemain.

Quatre très grands noms du cinéma - Pedro Almodovar, Spike Lee, Jodie Foster et Bong Joon-ho - ont uni leurs voix pour donner le coup d'envoi officiel du Festival de Cannes et faire redémarrer l'usine à rêves, après de longs mois marqués par la pandémie. "Dans cette année de transition, le cinéma a été ma bouée de sauvetage", a déclaré dans son français parfait l'actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster - venue accompagnée de son épouse -, qui s'est vu remettre une Palme d'Or d'honneur par Almodovar. Ce fidèle de Cannes, qui lui-même n'a jamais été couronné, souhaitait "être présent pour le retour du cinéma, du festival, et pour pouvoir célébrer le film d'auteur sur un grand écran", rapporte l'AFP.