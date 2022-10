Diaporama : Leïla Bekhti : Look garçonne pour le défilé L'Oréal, Yseult sublime en transparence

13 / 55

- Défilé "Walk Your Worth" By L'Oreal à l'Ecole Militaire lors de la fashion week PAP femme printemps / été 2023 le 2 octobre 2022. © Olivier Borde / Bestimage

"Le Defile Walk Your Worth" By L'Oreal Paris Womenswear Spring/Summer 2023 show as part of Paris Fashion Week on October 02, 2022 in Paris, France © Purepeople BestImage, Olivier Borde