Alexandre Arnault marié : grandes noces à Venise, Géraldine sublime dans sa robe Dior

Après un mariage civil survenu au cours de l'été à Paris, Alexandre Arnault et Géraldine Guyot se sont mariés religieusement le samedi 16 octobre 2021, à Venise, en Italie. Le point final d'une romantique union très attendue après l'annonce de leurs fiançailles l'hiver dernier.

Rendez-vous était donc pris dans la Sérénissime pour ce mariage religieux organisé au sein de la superbe église Santa Maria Assunta, accessible à pied en quelques minutes depuis le célèbre Rialto. Sous un magnifique soleil de début d'automne, on a pu voir arriver Alexandre Arnault - vice-président du développement produit et communication du joaillier Tiffany & Co. - élégant en costume queue de pie puis son amoureuse Géraldine Guyot - créatrice de la marque D'Estrëe - qui avait confié sa robe de mariée à la maison Dior. Une robe réalisée sur-mesure, "un modèle à l'esprit royal à col haut, manches longues et traine affolante", décrypte Vogue.

Sur son compte Instagram, Alexandre Arnault - fils de Bernard Arnault, patron de LVMH et sur le podium des hommes les plus riches du monde avec une fortune estimée à 180 milliards de dollars par Forbes et de sa deuxième épouse Hélène Mercier - n'a pas résisté à l'envie de partager avec ses abonnés une photo souvenir de ce grand jour. "16 octobre 2021. Rempli d'amour pour toujours", a-t-il écrit, alors qu'on le voyait tout sourire à la sortie de l'église main dans la main avec sa femme au milieu de sublimes compositions florales.

Géraldine Guyot, plus discrète sur son mariage, a toutefois partagé une photo de la très chic table de réception faisant face à la lagune de Venise. Le repas se tenait à l'Hôtel Cipriani sur le thème de la Dolce Vita, rapporte le site italien MF Fashion, qui donne aussi quelques détails sur la cérémonie en elle-même rapportant notamment que l'ambiance musicale a été confiée l'Orchestre de chambre des Cameristi della Scala di Milano et au choeur Ghislieri. Au programme : un répertoire de musique classique et des intermèdes de Leonard Cohen (Hallelujah) et Henry Mancini (Moon River).