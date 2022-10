Charlene de Monaco parmi les stars : la princesse rayonne au défilé Louis Vuitton

C'est une image que l'on avait bien peu vue ces dernières semaines : Charlene de Monaco, radieuse et souriante, profitant d'un défilé de mode en toute décontraction... Passionnée par ce milieu, comme toutes les autres femmes de la famille princière de Monaco, l'ancienne nageuse sud-africaine a laissé son mari, Albert II, et ses enfants, Jacques et Gabriella (7 ans et demi) quelques jours pour profiter de la Fashion Week à Paris. Et ce mardi 4 octobre, elle avait l'air de s'éclater !

Invitée au premier rang du défilé Louis Vuitton, Charlene de Monaco est arrivée vêtue d'un pantalon noir et d'une veste à carreaux violette, recouvrant un chemisier blanc. Sourire aux lèvres, ses cheveux blonds toujours aussi courts, elle a profité du show sous les derniers rayons de soleil parisiens. Ce samedi, elle avait déjà fait une apparition remarquée, tout en noir, pour le défilé Akris mais semblait encore plus détendue cette fois ci, elle qui avait paru très affectée aux funérailles d'Elizabeth II, où elle s'était rendue avec son mari.

Depuis son retour en principauté, après presque un an en Afrique du Sud en raison d'une infection ORL, la princesse semble plus heureuse que jamais : cet été, la jeune femme a en effet participé à tous les événements royaux européens et importants pour son mari, comme le Bal de la Rose, où un déjeuner très commenté avec la famille royale norvégienne et leurs enfants. Elle avait également rendu une visite privée au Pape François.

Nombreuses stars pour Vuitton

Autour d'elle, au défilé Louis Vuitton, les stars étaient nombreuses : assis juste à ses côtés, le milliardaire Bernard Arnault (président-directeur général de LVMH), entouré de ses enfants, a notamment pu discuter avec elle de sujets divers. De l'autre côté, la princesse a retrouvé Janet Jackson, qui a fait sensation durant cette semaine de la mode parisienne et était encore éblouissante avec son blouson gris et sa queue de cheval XXL.

Celle-ci avait à ses côtés d'autres stars américaines, notamment l'actrice Jennifer Connelly, connue dans les années 90 et venue sans son mari Paul Bettany, personnage important de la saga Marvel. Joe Jonas et sa femme Sophie Turner étaient également présents. Maude Apatow, la fille du roi de l'humour Judd Apatow, elle aussi devenue actrice, avait enfin fait le déplacement pour retrouver l'une de ses collègues françaises, Léa Seydoux, égérie de la maison Vuitton qui était sublime en pantacourt et escarpins noirs. Enfin, la chanteuse Lous and the Yakuza, dans un uniforme métallisé presque futuriste, a marqué les photographes.