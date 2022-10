Diaporama : Charlene de Monaco parmi les stars : la princesse rayonne au défilé Louis Vuitton

1 / 44 Charlene de Monaco parmi les stars : la princesse rayonne au défilé Louis Vuitton

2 / 44 La princesse Charlène de Monaco - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté lors de la Fashion Week de Paris (PFW). © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

3 / 44 La princesse Charlène de Monaco et Bernard Arnault - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

4 / 44 La princesse Charlène de Monaco - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

5 / 44 La princesse Charlène de Monaco au défilé Akris "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2023" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 1 octobre 2022. © Giancarlo Gorassini / Bestimage



© Purepeople BestImage, Giancarlo Gorassini

6 / 44 La princesse Charlène de Monaco au défilé Akris "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2023" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 1 octobre 2022. © Giancarlo Gorassini / Bestimage



© Purepeople BestImage, Giancarlo Gorassini

7 / 44 Janet Jackson - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

8 / 44 La princesse Charlène de Monaco, Bernard Arnault et Delphine Arnault - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

9 / 44 Joe Jonas et sa femme Sophie Turner - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

10 / 44 La princesse Charlène de Monaco - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

11 / 44 Joe Jonas et sa femme Sophie Turner - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

12 / 44 Léa Seydoux, Lous and the Yakuza et Jennifer Connelly - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

13 / 44 Joe Jonas et sa femme Sophie Turner - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

14 / 44 La princesse Charlène de Monaco - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

15 / 44 La princesse Charlène de Monaco au défilé Akris "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2023" lors de la Fashion Week de Paris (PFW). © Giancarlo Gorassini / Bestimage



© Purepeople BestImage, Giancarlo Gorassini

16 / 44 Janet Jackson - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

17 / 44 Sophie Turner - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

18 / 44 Léna Situations (Léna Mahfouf) et Emma Chamberlain - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

19 / 44 Jennifer Connelly - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage

Celebs attend the Louis Vuitton s Womenswear Spring/Summer 2023 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France, on October 4, 2022. © Purepeople BestImage

20 / 44 Cynthia Erivo et Kaitlyn Dever - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage

Celebs attend the Louis Vuitton s Womenswear Spring/Summer 2023 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France, on October 4, 2022. © Purepeople BestImage

21 / 44 Cynthia Erivo et Janet Jackson - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

22 / 44 Jennifer Connelly et Ruth Negga - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage

Celebs attend the Louis Vuitton s Womenswear Spring/Summer 2023 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France, on October 4, 2022. © Purepeople BestImage

23 / 44 Alicia Vikander, Antoine Arnault, Ana de Armas et Andrew Dominik - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

24 / 44 Ana de Armas - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

25 / 44 La princesse Charlène de Monaco au défilé Akris "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2023" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 1 octobre 2022. © Giancarlo Gorassini / Bestimage



© Purepeople BestImage, Giancarlo Gorassini

26 / 44 La princesse Charlène de Monaco au défilé Akris "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2023" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 1 octobre 2022. © Giancarlo Gorassini / Bestimage



© Purepeople BestImage, Giancarlo Gorassini

27 / 44 La princesse Charlène de Monaco au défilé Akris "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2023" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 1 octobre 2022. © Giancarlo Gorassini / Bestimage



© Purepeople BestImage, Giancarlo Gorassini

28 / 44 La princesse Charlène de Monaco au défilé Akris "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2023" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 1 octobre 2022. © Giancarlo Gorassini / Bestimage



© Purepeople BestImage, Giancarlo Gorassini

29 / 44 La princesse Charlène de Monaco au défilé Akris "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2023" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 1 octobre 2022. © Giancarlo Gorassini / Bestimage



© Purepeople BestImage, Giancarlo Gorassini

30 / 44 Marina Fois et Nicolas Ghesquière - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

31 / 44 Phoebe Dynevor, Nicolas Ghesquière - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

32 / 44 Nicolas Ghesquière - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

33 / 44 Naomi Campbell et Jaden Smith, - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

34 / 44 Edward Enninful, Naomi Campbell et Jaden Smith, - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage. © Purepeople BestImage, Olivier Borde

35 / 44 Sophie Turner et Nicolas Ghesquière - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

36 / 44 Phoebe Dynevor, Nicolas Ghesquière - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

37 / 44 Naomi Campbell - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

38 / 44 Ana De Armas et Nicolas Ghesquière - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

39 / 44 Este Haim, Janet Jackson, Alana Haim et Danielle Haim - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

40 / 44 Bernard Arnault - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

41 / 44 Frédéric Arnault, - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

42 / 44 Jean Arnault - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde

43 / 44 Alexandre Arnault - Greeting du défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage



© Purepeople BestImage, Olivier Borde