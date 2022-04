Charlène de Monaco prête à réapparaître ? Les dessous de son grand retour intriguent...

L'année 2021 de Charlène de Monaco aura été très compliquée d'un point de vue santé. La maman de Gabriella et Jacques s'est vu priver de son mari le prince Albert et de leurs deux enfants pendant de longs mois. Personne ne croyait plus à son retour sur le Rocher mais quelle ne fut pas la joie des Monégasques d'apprendre, il y a quelques semaines, que leur princesse préférée était bel et bien de retour au palais ! Ils n'attendaient alors qu'une chose : la première apparition publique de Charlène depuis près d'un an. S'ils n' y ont toujours pas eu droit, les choses pourraient bien être sur le point de changer.

Le site Histoires royales révèle que si la princesse Charlène est toujours en convalescence et se préserve encore des événements officiels, ce n'est que pour revenir le plus vite possible sur le devant de la scène. En sportive aguerrie, l'ex-nageuse de 44 ans voit les événements auxquels elle souhaite prendre part approcher à grands pas. Parmi eux, la 10ème édition du tournoi Sainte-Dévote, - compétition de rugby avec laquelle la Fondation Princesse Charlène de Monaco collabore -, attendu dans quelques jours et le Riviera Water Bike Challenge, course de vélo sur l'eau reliant Monaco à Calvi en Corse, le 5 juin prochain. Pour être au top de sa forme et pouvoir honorer ces deux rendez vous qui lui tiennent à coeur, la princesse Charlène met toutes les chances de son côté.

C'est inquiet mais surtout impatient que le Rocher attend de revoir pour la première fois en public la Sud-Africaine. Au printemps 2021, un communiqué du palais avait révélé au grand jour les pépins de santé rencontrés par l'ancienne championne de natation. En plein déplacement en Afrique du Sud, la princesse Charlène avait contracté une infection ORL grave l'empêchant de reprendre l'avion et la contraignant à recevoir des soins sur place. Certains n'y croyaient pas, privilégiant la thèse d'un divorce prochain entre les époux.

Opérée à plusieurs reprises, elle avait finalement gagné une maison de convalescence en Suisse pour terminer ce trop long séjour passé loin des siens. Ce n'est plus seule mais auprès de son mari de leurs enfants que Charlène peut enfin recharger les batteries. L'amour de la famille, quoi de mieux pour se redonner de l'énergie ?