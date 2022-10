Charlene de Monaco : Apparition surprise sans le prince Albert, elle affiche un look impeccable à la Fashion Week

Souriante et rayonnante, Charlene de Monaco ne semble plus être au coeur de vilaines rumeurs concernant son état de santé ou son couple avec le fils de Grace Kelly. Absente du Rocher de longs mois pour des problèmes de santé pour se remettre d'une infection oto-rhino-laryngologique, l'ancienne sportive avait raté de multiples événements officiels à Monaco, ne faisant son retour en Principauté qu'en avril 2022 à l'occasion du Monaco E-Prix, une course automobile.

De retour auprès de son tendre Albert, elle a pu célébrer leurs 11 années de mariage le 1er juillet 2022.