Albert de Monaco : Apparition surprise avec ses enfants Jacques et Gabriella dans un endroit inattendu !

Le prince Albert de Monaco a fait une rare apparition dans un lieu inattendu. Pas de déplacement officiel pour le prince monégasque mais bien une journée de détente en famille dans un parc d'attraction célèbre. En effet, l'époux de Charlene de Monaco a été photographié au Parc Astérix, la semaine dernière. Une belle photo a immortalisé cette journée hors du temps qu'a dû passer le frère de la princesse Stéphanie et de la princesse Caroline en compagnie de ses enfants.

En effet, sur le cliché, on peut naturellement voir la présence des jumeaux Jacques et Gabriella. Les enfants de 7 ans posent devant leur papa, dans des tenues décontractées, adaptées à l'occasion. La famille princière monégasque n'est pas seule sur cette photo puisque Albert de Monaco et ses deux enfants sont entourés des personnages d'Astérix et Obélix. Astérix, Falbala, Obélix et Panoramix sont bien sûr présents sur ce souvenir qui restera à jamais gravé dans la mémoire de Jacques et Gabriella.

Que font Albert et Charlene durant l'été ?

Cela fait un petit moment déjà que le prince de Monaco et Charlene Wittstock ne sont pas apparus à des évènements officiels. En effet, l'heure est aux vacances pour le couple princier qui devrait recommencer à honorer les engagements de son calendrier très prochainement. Le 17 août, le palais princier faisait néanmoins une grande annonce, révélant la réouverture du Palais des Princes, fermé depuis 7 ans au public pour une immense restauration, qui permettra aux visiteurs de découvrir le domaine où a été respecté "à la fois l'environnement et l'héritage historique" du lieu. Néanmoins pour leurs vacances d'été, le couple et leurs enfants Jacques et Gabriella se la jouent discrets. Aucune photo d'eux n'a filtré sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas le cas de tous les membres du gotha à Monaco.

Une princesse de Monaco bien moins discrète

En effet, Camille Gottlieb, la nièce d'Albert de Monaco, elle, est bien moins discrète. Sur Instagram, la fille de Stéphanie de Monaco partage de nombreux moments de ses vacances de rêve sur la Côte d'Azur. Et la jeune femme de 24 ans aura passé le plus clair de son temps en famille, avec sa soeur Pauline Ducruet mais aussi son frère Louis dont elle est inséparable.