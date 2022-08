Camille Gottlieb : Décolleté vertigineux et outfit scintillant, elle se déhanche face à un célèbre DJ

Camille Gottlieb est bien le membre de la famille princière de Monaco qui fait le plus parler. À tout juste 24 ans, la plus jeune fille de la princesse Stéphanie de Monaco partage son quotidien entre engagement dans des causes qui lui tiennent à coeur et soirée sans fin à Monaco. Actuellement en vacances sur la côte d'Azur, qu'elle passe en grande partie avec sa soeur Pauline Ducruet (28 ans), dont elle semble inséparable, Camille Gottlieb est apparue plus sexy que jamais. Alors qu'elle semble avoir passé la soirée en club à Monte Carlo avec l'une de ses amies, la fille de Stéphanie de Monaco et de Raymond Gottlieb avait opté pour un look sensuel à souhait.

C'est sur Instagram où elle est très active que Camille Gottlieb a partagé des photos de sa soirée et de son outfit. Elle y arbore une robe en satin noire au décolleté vertigineux et couverte d'un voile à sequins scintillants. Une tenue de princesse pour être la reine de la nuit. Toujours plus amincie, la jeune femme a dévoilé sa ravissante silhouette en se déhanchant sur le dancefloor, des mouvements au rythme du set de Kungs, comme elle l'a dévoilé. "Dangerous duo", a-t-elle choisi pour légende d'une vidéo selfie d'elle et son amie. Les deux amies ont dû, on veut bien le croire, faire sensation lors de cette folle soirée qui s'est déroulée au Jimmy'z à Monte Carlo. Un endroit huppé où la fille de Stéphanie de Monaco est certainement une habituée.

Camille Gottlieb très proche de Louis, Pauline et Thomas

Quelques heures plus tôt, c'est au naturel que Camille Gottlieb se révélait à ses abonnés. Sur un bateau avec sa soeur Pauline, la princesse de Monaco prenait la pose dans un bikini orange, dévoilant son teint hâlé. Ses yeux bleus, qui ne sont pas sans rappeler ceux de sa mère, ressortait comme jamais. Devant cette vue imprenable sur Villefranche-sur-Mer, les deux soeurs se sont offert un superbe shooting. Si elle est très proche de Louis et Pauline Ducruet, les enfants de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet, Camille Gottlieb est aussi très fière de son autre frère Thomas. Le fils de Jean-Raymond Gottlieb, ancien garde du corps de la soeur d'Albert de Monaco, et de Vanessa, est par ailleurs le sosie troublant de la plus jeune fille de Stéphanie.