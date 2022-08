Stéphanie de Monaco : Sa fille Camille Gottlieb "grave bronzée" en maillot, avec Pauline et Louis Ducruet

Les vacances ont bien démarré pour la famille de Monaco, notamment du côté des enfants de Stéphanie de Monaco. C'est la jolie et plus jeune du clan Camille Gottlieb, fille de Raymond Gottlieb, qui a dévoilé quelques images d'une journée bateau entre frère et soeurs. En effet, Pauline et Louis, fruits des amours de la princesse avec Daniel Ducruet, étaient de la partie. La complicité entre la fratrie était palpable et Camille Gottlieb a partagé son bonheur face à son bronzage.

"J'ai grave bronzé", a-t-elle ainsi écrit en story, fière de dévoiler le résultat de sa journée sur un bateau, en montrant une partie de sa cuisse. La nièce du prince Albert a également posté un selfie, se montrant sans fard et dévoilant déjà quelques jolies couleurs. Mais si son bronzage la réjouit, Camille Gottlieb était surtout très heureuse de pouvoir profiter des siens. "Je l'aime", a écrit la jeune femme qui a fêté ses 24 ans le 15 juillet dernier, en commentaires d'une photo de son frère Louis, duquel elle est si complice.

Pauline et Louis, deux "stars"

Camille Gottlieb est aussi toute aussi proche de sa soeur Pauline Ducruet. Et la jeune créatrice était elle aussi présente pour cette journée de folie. "Il font trop les stars ces deux-là", s'est amusée la plus jeune fille de Stéphanie de Monaco en partageant un cliché de son frère et sa soeur, prenant la pose, sur le bateau. Avant de pouvoir se prélasser au soleil et peaufiner leur bronzage, les enfants de la princesse ont enchaîné les évènements mondain.

Ainsi, récemment, Camille Gottlieb, très amincie, a donné un coup de main à sa mère pour une soirée au profit de l'association Fight Aids Monaco, fondée en 2004 par la princesse et soeur d'Albert de Monaco. La jeune femme de 24 ans s'est montrée très investie à cet évènement, où elle a retrouvé également Louis et Pauline. Engagée dans de nombreux combats depuis son plus jeune âge, la deuxième fille de la princesse Stéphanie a participé à l'animation et s'est saisie du micro plus d'une fois. La digne héritière de sa maman.