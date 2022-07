Camille Gottlieb : Un mystérieux bisou pour son anniversaire, la princesse radieuse en cowgirl

C'est une jeune femme heureuse qui a entamé sa vingt-cinquième année en ce début d'été : gâtée par tous ses proches et couvertes de fleurs, Camille Gottlieb a fêté son anniversaire à Monaco la semaine dernière et semble s'être éclatée entourée de tous ses amis. Un anniversaire dont elle avait montré quelques images sur le moment, et sur lequel elle est revenue sur Instagram.

Un mini-album dans lequel on retrouve bien sûr ses immenses bouquets de roses, reçus dès le matin chez elle, mais également son gâteau à son nom. Et quelques souvenirs de la fête, qui s'était déroulée à Monaco, et pendant laquelle elle a reçu un baiser qui a intrigué les internautes... mais qui est simplement celui d'un de ses amis, le créateur de mode Andrea Del Monaco.

Un chaste bisou sur la joue qui n'a pourtant rien d'étonnant vu l'amour que porte la jeune Camille à la mode. Il faut dire qu'elle a été bien éduquée dans ce domaine par les femmes de sa famille : sa grand-mère, Grace Kelly, était une égérie de son époque, tout comme, entre autres, sa tante Caroline de Monaco (amie de Karl Lagerfeld), ou ses cousines Charlotte Casiraghi et Alexandra de Hanovre.