Alexandra de Hanovre : Princesse féérique avec son amoureux, elle illumine le Bal de la Rose

C'est une princesse encore discrète qui commence à s'affirmer : à presque 23 ans, Alexandra de Hanovre a marqué les esprits au dernier Bal de la Rose ! Dans une robe Giambattista Valli rouge et blanche, digne d'une princesse (qu'elle est !), la jeune femme a posé devant les photographes avec beaucoup de naturel, entourée de ses proches.

Ses deux demi-frères, Pierre et Andréa Casiraghi, étaient notamment présents avec leurs femmes, Beatrice Borromeo et Tatiana Santo Domingo, tout comme sa demi-soeur, Charlotte Casiraghi, qui avait emmené son mari Dimitri Rassam avec elle.

En revanche, pas de traces de leurs enfants : Andréa et sa femme ont trois bambins (Sasha, 9 ans, India, 7 ans et Maximillian, 4 ans), Pierre et Beatrice ont deux fils (Stefano et Francesco, 5 et 4 ans), tout comme Charlotte (Raphaël, 9 ans, est né de sa première union avec Gad Elmaleh au contraire de son petit frère Balthazar, 4 ans).

Mais leur cadette n'est pas venue seule : depuis plus de six ans, elle est en effet en couple avec Ben-Sylvester, un jeune allemand âgé d'un an de plus qu'elle seulement et qui a grandi, comme elle, à Monaco. Partageant notamment leur double culture, ils s'aiment discrètement et participent ensemble aux cérémonies officielles monégasques.

Un mariage attendu

Bal de la Rose, Grand Prix de Monaco, matchs de football... Le jeune Ben-Sylvester, né dans une famille de banquiers, semble en tout cas de plus en plus intégré dans la famille princière. De quoi lancer les rumeurs d'un possible mariage ? Cela se pourrait bien, en tout cas, il est attendu par toute la Principauté !

Il faut dire qu'à presque 23 ans, la jeune femme est la seule de sa fratrie à ne pas être mariée : ses trois demi-frères et soeurs monégasques, bien que beaucoup plus âgés qu'elle, sont mariés depuis plusieurs années. Quant à ses demi-frères du côté paternel, ils ont également passé la bague au doigt de leurs fiancés : Ernst August Junior est marié avec la russe Ekaterina Malysheva et Christian, avec la Péruvienne Alessandra de Osma. Deux mariages auxquels... Ben-Sylvester avait assisté avec sa dulcinée !

En tout cas, avant de sauter le pas, les deux amoureux savourent et profitent du temps passé ensemble. Si tous les deux finissent également leurs études, ils sont aussi absorbés par leurs passions... et vous ne serez pas très étonnés de savoir que celle de la jeune Alexandra est la mode : comme sa grand-mère, Grace Kelly, sa mère Caroline de Monaco, sa soeur et ses belles-soeurs, elle ne loupe jamais un défilé !