Bal de la Rose 2022 : La princesse Caroline de Monaco rayonne entourée d'Albert et son clan, Charlene absente

Rendez-vous était donné le vendredi 8 juillet 2022, à La Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo, pour la nouvelle édition du Bal de la Rose. Un évènement mondain à but caritatif - en faveur de la Fondation Princesse Grace, qui oeuvre pour la jeunesse - qui avait été chamboulé ces deux dernières années par la pandémie de Covid. Alors, cette année, c'est avec faste qu'a été célébré ce moment en présence de la princesse Caroline de Hanovre.

La princesse aujourd'hui âgée de 65 ans, radieuse et qui continue d'assumer avec élégance ses nouveaux cheveux gris, a pris la pose tout sourire en très belle compagnie. Elle a notamment pu compter sur la participation de son frère, le prince Albert de Monaco, en smoking blanc et noeud papillon. Le souverain, venu sans son épouse la princesse Charlene à la déception des convives, n'était pas le seul représentant du clan Grimaldi. En effet, il y avait par exemple Charlotte Casiraghi, chic en Chanel. La fille de Caroline avait fait le déplacement avec son mari, Dimitri Rassam.

Mais sur le photocall du Bal de la Rose, dont la thématique était les années 20 sous la houlette du créateur Christian Louboutin qui assurait la direction artistique, il fallait aussi compter sur Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo, Andrea Casiraghi et son épouse Tatiana Santo Domingo ou encore la princesse Alexandra de Hanovre au bras de son compagnon Ben Sylvester Strautmann... Un clan qui a donc entouré la princesse Caroline, laquelle a repris en 1982 - après la mort de sa mère - la présidence de la Fondation Princesse Grace, lancée en 1964. "La Fondation apporte chaque année une aide directe non seulement à des actions humanitaires au profit des enfants mais aussi à des projets culturels à destination des étudiants", dévoile le site de l'organisme.

L'édition 2022 du Bal de la Rose était grandiose à en croire les informations de Monaco Matin : 800 convives et un menu comprenant par exemple du homard bleu, du caviar impérial, du turbot ou encore des morilles, le tout arrosé de cocktails, vins et champagne. Outre le repas, un spectacle a été donné grâce aux prestations du collectif House of Drama, de Dita Von Teese, de la danseuse Amélie Poulain, de l'artiste Mawara ou encore de la chanteuse Corine. Quant à l'animateur Stéphane Bern, il a animé une grande tombola. La soirée a aussi été marquée par un feu d'artifice.