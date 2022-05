Alexandra de Hanovre et son fiancé Ben-Sylvester Strautmann, couple stylé et assorti au Grand Prix de Monaco

La relève est assurée sur le Rocher. La famille princière monégasque s'est illustrée au grand complet ou presque pour assister au Grand Prix de Monaco lors du week-end de la fête des Mères. Dimanche 29 mai, après une journée de qualifications, la course officielle a bel et bien eu lieu. Malgré une pluie battante et deux interruptions, dont l'une liée au crash de la voiture de Mick Schumacher, Sergio Pérez a gardé son sang-froid et a remporté la course. Une fierté qu'il a exprimée en secouant la traditionnelle bouteille de champagne sur le podium, sous les yeux de Charlène, Albert et les jumeaux Gabriella et Jacques. Grande absente de l'événement, Caroline de Monaco a laissé toute sa descendance assurer.

Alexandra de Hanovre, née du mariage de la princesse avec Ernst-August de Hanovre, prince de Hanovre, s'impose progressivement au sein du clan. A 22 ans, la jeune femme prend ses marques au sein du clan Grimaldi et s'affirme de plus en plus comme l'une des stars du Rocher. Elle n'est d'ailleurs pas la seule puisque son chéri, Ben-Sylvester Strautmann, l'accompagne depuis maintenant cinq ans dans sa vie princière. Bras dessus, bras dessous, les tourtereaux ont défilé sous les yeux des badauds au Grand Prix de Monaco. Heureux, amoureux, le duo avait beau être assorti dans des tenues bleues - costard-cravate pour lui, robe jean pour elle -, cela ne l'a pas empêché de voir la vie en rose.

S'ils s'étaient affichés en 2017 dans les tribunes d'un match de basket, sport que Ben-Sylvester Strautmann a pratiqué à haut niveau, Alexandra de Hanovre et son compagnon ont officialisé réellement lors du prestigieux Bal de la rose de Monaco organisé l'année suivante. Leur rencontre a eu lieu sur le Rocher, où le jeune homme était installé depuis dix ans avec ses deux parents banquiers. Sa vie de sportif, il la conjugue étonnamment avec une carrière de DJ dans certains clubs select à Monaco.

Malgré leur jeune âge - Ben-Sylvester Strautmann a 23 ans -, les amoureux semblent très sûrs d'eux et de cette idylle bien ancrée dans le temps. Tous les fans des Grimaldi n'attendent désormais qu'une seule chose : l'annonce officielle des fiançailles entre Alexandra de Hanovre et Ben-Sylvester Strautmann. Cette dernière aura-t-elle lieu le 8 juillet prochain, date du prochain Bal de la Rose ? La boucle serait bouclée. Affaire à suivre...