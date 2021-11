Ernst August de Hanovre s'affiche avec une jeune Espagnole... loin de la princesse Caroline

Photos à l'appui, le nouveau magazine Point de vue du 10 novembre 2021 donne des nouvelles plutôt rassurantes du prince Ernst August. Non seulement le chef de la maison de Hanovre (67 ans) apparaît en forme, à Madrid, où il passe du bon temps avec son fils le prince Christian et ses petits-enfants, mais il semble également de plus en plus proche d'une Espagnole, une certaine Claudia Stilianopoulos...

Nos confrères rapportent qu'il s'agit d'une artiste de 48 ans, divorcée et mère de deux filles. Son nom est assez connu en Espagne puisqu'elle a "grandi au foyer d'un diplomate philippin et d'une figure originale de la jet-set espagnole, la belle "Pitita" Redruejo, ancienne vedette de téléfilms". Depuis l'été dernier, l'ex-femme de l'artiste plasticien Juan Garaizabal s'affiche complice et tactile avec Ernst August de Hanovre... Signe d'une nouvelle romance ? Le prince installé en Autriche aurait même pour projet de venir vivre à Madrid et chercherait à acheter une maison dans le quartier de Salamanque.

En attendant d'en savoir plus sur cette possible idylle, une question s'impose naturellement : qu'en pense son épouse la princesse Caroline ? Bien qu'ils soient séparés depuis plus de 10 ans, la Monégasque et son mari n'ont jamais divorcé. Installée en principauté avec leur fille la princesse Alexandra (22 ans), la soeur du prince Albert s'est toujours gardée de commenter les faits et gestes - bien souvent embarrassants - de son époux.

Si ces derniers mois ont été compliqués pour Ernst August, qui a notamment été condamné pour violences et menaces contre des policiers en début d'année, le prince semble aller mieux. Il faut dire qu'il a suivi une cure de remise en forme de luxe en Autriche en juillet dernier. Le chef de la maison de Hanovre va-t-il laisser ses déboires et démêlés judiciaires derrière lui, pour de bon ? Pas tout à fait. En novembre prochain, il doit retrouver son fils aîné et héritier le prince Ernst August au tribunal, dans le cadre de son bras de fer autour du château de Marienburg.