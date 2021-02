Ernst August de Hanovre : Le prince en procès contre son fils pour récupérer le château de Marienburg

Son fils estime ces allégations fausses et sans fondement mais n'a pas voulu commenter les détails par égard pour sa famille et "aussi pour protéger mon père", a-t-il déclaré à l'agence allemande dpa. A l'origine, le fils voulait céder l'ancienne résidence d'été des Welfes, un château fort de style médiéval du XIXe siècle, pour un euro symbolique à la commune. Mais après l'opposition de son père, l'accord négocié avec le gouvernement du Land de Basse-Saxe est tombé à l'eau. Depuis, c'est une fondation qui gère le château de style néo-gothique, devenu un haut lieu du tourisme en Allemagne, partiellement ouvert à la visite en tant que musée.

Un père et un mari isolé en Autriche

Le prince Ernst August de Hanovre est en conflit depuis plusieurs années avec son fils qu'il soupçonne de vouloir dilapider les biens en Allemagne de la famille, en particulier des terres et forêts en Basse-Saxe. Ce dernier ne l'avait pas invité lors de son mariage en 2017 avec la créatrice de mode russe Ekaterina Malysheva. On imagine donc qu'il n'entretient pas de relation avec ses petits-enfants, Elisabeth et Welf August (3 et bientôt 2 ans). De son premier mariage avec la défunte Chantal Hochuli, le sexagénaire a un autre fils de 35 ans, Christian de Hanovre, aujourd'hui marié à la belle Alessandra de Osma et père de jumeaux (Nicolas et Sofia), nés en juillet dernier.

Cela fait plus de 10 ans que le prince Ernst August de Hanovre vit séparé de son épouse, la princesse Caroline. Cette dernière réside en principauté avec leur fille, la princesse Alexandra de Hanovre (21 ans), et le reste de la famille princière monégasque. Elle n'était donc pas présente lorsque son époux, installé en Autriche, était en conflit avec la police locale ou lorsqu'il a été accusé de maltraitance par deux employés de maison...