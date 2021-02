Diaporama Ernst August de Hanovre : Le prince en procès contre son fils pour récupérer le château de Marienburg

Ernst-August de Hanovre et sa compagne Maria Madalena Bensaude lors du coktail pendant le mariage de Christian de Hanovre et Alessandra de Osma à Lima le 16 mars 2018.

Le prince Ernst-August de Hannovre Jr présente une exposition à propos de Marie et Georg de Hannovre au château Marienburg à Pattensen le 12 avril 2018.

Le prince Ernst-August de Hannovre Jr présente une exposition à propos de Marie et Georg de Hannovre au château Marienburg à Pattensen le 12 avril 2018.

Caroline de Monaco et le prince Ernst-August de Hanovre à Monaco.

Cérémonie religieuse du Mariage du prince Ernst August Jr de Hanovre et de Ekaterina Malysheva en l'église Marktkirche de Hanovre le 8 juillet 2017

Mariage civil du prince Ernst junior de Hanovre et de Ekaterina Malysheva, à l'hôtel de ville de Hanovre, le 6 juillet 2017. © Haz/ Rainer Dröse/Pool/ImageBuzz/Bestimage

Charlotte Casiraghi, le prince Albert de Monaco et la princesse Caroline avec son mari Ernst-August de Hanovre au 15e Jumping International de Monaco en 2009.

Le prince Ernst August Jr de Hanovre et Elizabeth Foy Vasquez (la mère de la mariée) - Mariage du prince Christian de Hanovre avec Alessandra de Osma à Lima au Pérou le 16 mars 2018

Ernst-August de Hanovre - Cocktail et déjeuner lors du mariage du prince Christian de Hanovre avec Alessandra de Osma à Lima au Pérou, le 16 mars 2018.

Alessandra de Osma et son mari le prince Christian de Hanovre - Mariage de Maria Vega Penichet Fierro et Fernando Ramos de Lucas à Madrid. Le 6 octobre 2018

17 / 25

Le prince Christian de Hanovre et la comtesse Alessandra de Osma avec le prince Ernst August de Hanovre et sa femme la princesse Ekaterina Malyshev (enceinte) - Mariage religieux du prince Ferdinand de Leiningen et de Viktoria Luise de Prusse à Amorbach en Allemagne, le 16 septembre 2017.