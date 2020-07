Christian de Hanovre et Alessandra de Osma : Leurs jumeaux sont nés !

Alessandra de Osma aura vécu, comme de nombreuses femmes en cette année marquée par la pandémie de coronavirus, une grossesse particulière, mais, après des mois d'un confinement passé à les attendre, l'épouse du prince Christian de Hanovre a donné naissance à des jumeaux : le couple a eu le bonheur d'accueillir un garçon, Nicolas, et une fille, Sofia, a révélé dimanche 12 juillet 2020 le site du magazine péruvien Cosas. D'après les informations de la revue sud-américaine, les bébés sont venus au monde le mardi précédent, le 7 juillet, dans un hôpital de la périphérie de Madrid et la nouvelle a été divulguée dans l'entourage familial par Liz Foy de Osma, la mère d'Alessandra, qui avait fait le déplacement depuis le Pérou pour être auprès de sa fille au moment de son accouchement et a indiqué que les jumeaux étaient en parfaite santé.

Le fils cadet du prince Ernst August de Hanovre et la créatrice de mode et avocate péruvienne, qui vivent à Madrid, s'étaient préparés à l'arrivée de leurs enfants en quittant en juin leur appartement du quartier de Salamanque, zone cossue du nord-est de la capitale espagnole, pour emménager dans une habitation plus grande, située du côté de la Puerta de Hierro, dans la très calme banlieue nord-ouest de la ville, non loin du palais de la Zarzuela, résidence du roi Felipe VI et de la reine Letizia - qu'ils connaissent, d'ailleurs.

En couple depuis 2011, soit six ans après s'être connus lors d'un séjour du prince allemand au Pérou au cours duquel Alessandra avait été sa guide touristique, et mariés depuis 2017 (une union civile à Londres suivie, en mars 2018, d'un mariage religieux célébré en la basilique Saint-Pierre à Lima au Pérou), Christian de Hanovre et celle que ses proches surnomment "Sassa" réalisent leur rêve en fondant leur famille : "Je pense que, comme tout couple, quand on se marie, c'est dans l'idée de fonder une famille", déclarait précisément la jeune femme à Holà! en 2019. Plus récemment, c'est auprès du supplément mode de l'hebdomadaire espagnol que la créatrice de la marque Moi & Sass (avec son associée Moira Laporta) s'exprimait sur sa maternité imminente : "La famille, c'est tout pour moi, disait-elle à ce sujet au mois d'avril. Chaque étape de la vie est marquée par certains rêves et, dans celle que je suis en train de vivre, je suis très heureuse de ce que j'ai accompli."

Christian et Alessandra avaient jusqu'à présent vécu les joies de la naissance par procuration, le prince Ernst August de Hanovre, frère aîné du premier, ayant eu deux enfants de son mariage avec son épouse la styliste russe Ekaterina Malysheva : Elisabeth (2 ans) et Welf August, qui a eu un an au mois de mars. Avec la naissance des jumeaux Nicolas et Sofia, le prince Ernst August de Hanovre senior devient grand-père pour la quatrième fois. Mais ses relations avec ses fils demeurent pour le moins tendues - même si elles le sont moins avec Christian qu'avec son frère - en raison du différend explosif opposant le chef de la Maison de Hanovre à son fils aîné au sujet du patrimoine familial. On imagine en revanche que la princesse Caroline de Hanovre, séparée de longue date d'Ernst August mais toujours très proches de ses beaux-fils, aura à coeur de faire rapidement la connaissance des deux nouveaux membres de la famille, elle qui est déjà une grand-mère comblée à maintes reprises par ses enfants Andrea, Pierre et Charlotte Casiraghi, tous parents. Quant à la princesse Alexandra, sa fille issue de son mariage avec Ernst August, on devine sans mal qu'elle sera une tata gaga pour Nicolas et Sofia.