Christian de Hanovre et Alessandra : Déménagement avant l'arrivée des jumeaux !

Moins de trois ans après ses noces, célébrées entre Londres et Lima, le prince Christian de Hanovre et sa belle Sassa vont donc devenir parents pour la première fois. Leurs jumeaux viendront ainsi agrandir la famille de Hanovre, qui compte déjà les deux enfants du prince Ernst-August. Avec son épouse Ekaterina Malysheva, ce dernier est en effet papa d'une petite Elisabeth (2 ans) et d'un garçon prénommé Welf August (1 an).