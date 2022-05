Gabriella de Monaco en robe Dolce & Gabbana : La princesse rivalise d'élégance avec Charlene au Grand Prix !

Ce dernier week-end de mai 2022, les yeux étaient rivés sur Monaco. Si le Grand Prix de Monaco a comme toujours captivé, malgré la pluie qui a légèrement perturbé le prix, en tribune c'est un autre show qui a fait crépiter les flashs des photographes. Nouvelle apparition très remarquée de Charlene de Monaco, que plus rien ne semble pouvoir arrêter après de longs mois d'absence. Aux côtés de Patrick Dempsey, elle a fait sensation. Après avoir arboré une robe bleue, signée de sa marque fétiche, Akris, c'est dans une combinaison bleu ciel Terrence Bray cette fois-ci que la princesse du Rocher a brillé le dimanche 29 mai. Et sa fille la princesse Gabriella n'était pas en reste.

La soeur du prince Jacques a opté pour une robe qui n'est pas passée inaperçue. Une petite robe très estivale à prints fleuris signés par la griffe italienne Dolce & Gabbana, portée avec d'adorables sandales ouvertes blanches Jacadi. À 7 ans, la fille d'Albert II et Charlene Wittstock est déjà une grande amatrice de mode. Une passion qu'elle tient de sa mère et que cette dernière a récemment évoqué au cours de son entretien exclusif avec Nice Matin. "Gabriella, comme toutes les petites filles de son âge aime les robes de princesses, se coiffer et même essayer mes rouges à lèvres", a-t-elle fait savoir. Gabriella a un style qui lui est propre et j'aime encourager cette individualité." Comme l'ex-nageuse olympique, la petite fille n'a pas envie de ressembler à tout le monde. Mère et fille ont ainsi récemment partagé un moment de complicité réuni autour de leur amour pour la mode, lors de la Fashion Week de Monaco.

La princesse fait taire les rumeurs

Retenue de longs mois loin de Monaco, après des complications liées à une infection oto-rhino-laryngologique, Charlene de Monaco a pu finalement retrouver les siens. La Sud-africaine de 43 ans, après un moment de repos imposé en Suisse, est désormais de retour sur le Rocher. Et visiblement très en forme, l'épouse du prince Albert multiplie les apparitions officielles. Et alors que la presse a de nouveau lancé des rumeurs au sujet d'un divorce ou une séparation du couple princier, ces dernières ont été rapidement balayées par la princesse monégasque dans une interview accordée à Nice Matin.