Charlene de Monaco : Sa fille Gabriella, princesse de la mode, rares confidences sur son caractère affirmé

Charlene de Monaco a fait une sortie très remarquée ce mardi 24 mai 2022, à l'occasion de la Fashion Week de Monte-Carlo. La princesse monégasque, plus "sereine", comme elle l'a fait savoir dans un entretien exclusif accordé à Nice-Matin, affichait un sourire radieux auprès de sa fille la princesse Gabriella. Pour sa première sortie officielle, la soeur du prince Jacques – véritable version "mini moi" d'Albert de Monaco – avait misé sur une robe de princesse, du même créateur que celle arborée par sa mère : Terrence Bray. Déjà, à 7 ans, elle semble s'affirmer à travers une robe unique au décolleté asymétrique.

C'est au cours du même entretien avec nos confrères que Charlene de Monaco a fait de rares confidences sur Gabriella, et notamment son rapport à la mode. "Gabriella, comme toutes les petites filles de son âge aime les robes de princesses, se coiffer et même essayer mes rouges à lèvres", a-t-elle fait savoir. Visiblement pressée de pouvoir porter maquillage et talon, ce qui est parfaitement de son âge, Gabriella de Monaco a déjà une réelle appétence pour la mode. Et pas question pour elle de mettre la même chose que tout le monde.

Un "style qui lui est propre"

"Gabriella a un style qui lui est propre et j'aime encourager cette individualité", a ainsi livré l'épouse du prince Albert de Monaco à propos de sa fille. De rares confidences qui en disent long sur le caractère déjà bien affirmé de la petite fille et son envie de se dénoter. Ce qui n'est pas sans rappeler sa mère, toujours partante pour un nouveau look capillaire ou une excentricité vestimentaire. À raison, la Sud-Africaine n'hésite donc pas à encourager sa fille à s'affirmer, et cela passe par son individualité vestimentaire.

Mère et fille semblent se ressembler sur de nombreux points, et affichaient ce mardi 24 mai une réelle complicité. "Cette sortie mode mère/fille pour les Monte-Carlo Fashion Awards m'a ravie et pour la première fois nous sommes montées sur scène ensemble, a confié Charlene de Monaco au sujet de cet évènement si important pour elles deux. Elle n'était pas du tout nerveuse, plutôt amusée et elle aurait même pu faire le show sur scène !"