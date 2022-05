Albert de Monaco : Sortie sportive avec son fils Jacques, son adorable véritable mini-moi !

A seulement 7 ans, Jacques de Monaco commence déjà à découvrir les coulisses de son futur rôle comme souverain monégasque, lui qui est premier dans l'ordre de succession. Après un premier voyage officiel à l'étranger - avec sa soeur Gabriella, comtesse de Carladès - le garçonnet multiplie les activités et les rencontres, sous la bonne garde de son père, le prince Albert de Monaco.

Mardi 24 mai, il y avait de l'animation sur le Rocher ! La princesse Charlene, enfin revenue de son long séjour de convalescence en Suisse, est ainsi apparue complice et souriante avec sa fille Gabriella à l'occasion du Emerging Designer Award à Ramzen, lors de la Monte-Carlo Fashion Week, à l'Opéra Garnier de Monaco. Elle a même accordé une interview exclusive à Nice-Matin, brisant ainsi le silence depuis des mois ! Ce même jour, le prince Albert était de son côté présent à la 29e édition du World Stars Football Match au Stade Louis II. Il s'y est rendu avec son fils Jacques, marquis des Baux. Le duo était lui aussi très complice et, surtout, on a pu noter que le futur souverain ressemblait à son papa grâce à un look similaire : chemise claire et veste sombre, pantalon beige et chaussures noires. Un mini-moi adorable.

L'A.S Star Team For The Children, composée d'importantes personnalités du monde du sport - dont le prince de Monaco en était le capitaine - a rencontré les pilotes de F1 de la All Stars Formula 1 Drivers pour le traditionnel match de football organisé en ouverture du Grand Prix de Monaco. Les bénéfices récoltés à cette occasion sont reversés en intégralité à une oeuvre consacrée à l'aide aux enfants en difficultés dans le monde. Cette année, on célèbre aussi les 30 ans d'activité de l'association Star Team For The Children. Le prince Albert II en est le président d'honneur et le co-fondateur au côté de Mauro Serra.

Devant environ 3000 spectateurs, les personnalités (Charles Leclerc, Jérôme Rothen, Sonny Anderson ou encore Marco Simone) se sont démenées sur la pelouse. Le prince Albert II a finalement remis un trophée symbolisant celui de la pole position aux deux équipes après le match nul (3-3).