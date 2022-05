"Je trouve tout de même regrettable..." Charlene de Monaco, affectée par les rumeurs, parle enfin

Retenue en Afrique du Sud durant des mois, victime d'une infection ORL, Charlene de Monaco a dû s'accrocher et faire front contre ces déconvenues. Mais pas seulement. L'épouse du prince Albert, éloignée des siens, a naturellement vu rapidement fleurir les plus folles rumeurs au sujet de son couple. Alors que bien des fois, certains ont fantasmé leur séparation, la Sud-Africaine a pu compter sur son prince pour mettre un terme aux rumeurs. Mais Charlene de Monaco reconnaît dans les colonnes de Nice-Matin, ce mercredi 25 mai 2022, admet en avoir souffert.

"Vous voulez parler des rumeurs de divorce ou de ma nouvelle demeure en Suisse... Je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, mon couple, regrette Charlene de Monaco auprès de nos confrères. Comme tout un chacun, nous sommes des êtres humains et comme tout être humain nous avons des émotions, des fragilités, seulement notre famille est médiatiquement exposée et la moindre faiblesse est relayée." Une vie médiatique pas toujours facile à gérer, mais la princesse monégasque a largement pu compter sur son époux pour faire face à l'adversité.

Le soutien sans faille d'Albert

"Albert m'a énormément soutenue", affirme-t-elle à ce sujet. L'ancienne sportive a ainsi expliqué avoir longuement discuté avec Albert de Monaco de ces "articles malveillants". "Et il a tout fait pour me protéger et protéger nos enfants", assure-t-elle. Heureusement, le couple de Monaco a également pu compter sur des nombreux soutiens parmi les Monégasques. Et la mère des jumeaux Jacques et Gabriella n'a pas manqué de les remercier. Loin de Monaco, et des siens, la chaleur de messages positifs reçus lui a fait beaucoup de bien.

Je ne veux pas aller trop vite

Aujourd'hui, comment va-t-elle ? "Je me sens plus sereine", rassure Charlene de Monaco. Et son visage apaisé et le sourire radieux affiché lors de la Fashion week de Monaco, aux côtés de sa fille Gabriella, ce mardi 24 mai sont là pour en témoigner. À son retour en Principauté, la femme d'Albert de Monaco a concentré son énergie sur ses enfants, son mari et sa santé, devenus sa priorité. Après ces longs mois de souffrance, Charlene de Monaco préfère rester sur ses gardes et ne pas forcer. "Mon état de santé est encore trop fragile et je ne veux pas aller trop vite, dit-elle à ce sujet. Le chemin a été long, difficile et si douloureux." Mais le pire est désormais derrière elle.