Charlene de Monaco et ses cheveux blancs : sa nouvelle coiffure fait l'unanimité

Charlene de Monaco semble aller de mieux en mieux. Après quelques longs mois marqués par de nombreux ennuis de santé, l'épouse du prince Albert est enfin "sereine", comme elle l'a elle-même confié lors d'une interview accordée à Nice-Matin. Et cela se voit sur son visage. Alors qu'elle multiplie les apparitions publiques, la princesse monégasque était ce mardi 24 mai 2022 à la Fashion week de Monaco aux côtés de sa fille Gabriella, pour qui il s'agissait d'une grande première. Et le duo mère et fille affichaient un sourire radieux et une complicité indéniable. Et la Sud-Africaine a dévoilé son nouveau look capillaire.

Charlene de Monaco, fière de ses cheveux blancs, a dévoilé sa nouvelle coupe platine très lookée. Un détail que n'ont pas manqué de remarquer certains de ses abonnés sur Instagram, et qui a fait l'unanimité. Charlene de Monaco a toujours été habituée à changer de look. Notamment capillaire. En décembre 2020, l'ex-sportive s'était même rasée la tête, marquant les esprits. Mais cela faisait un moment que l'épouse d'Albert II n'avait pu nous surprendre, retenue pendant des mois en Afrique du sud, en raison d'ennuis de santé. Elle a ainsi enchaîné les déconvenues, victime d'une infection ORL. Bloquée pendant des mois en Afrique du Sud loin de sa famille, elle a fini par pouvoir rentrer sur le Rocher, au mois de novembre dernier. Lors de son retour, elle n'était alors plus blonde mais châtain...