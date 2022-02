Albert de Monaco : Sortie remarquée avec Jacques et Gabriella, adorables cheerleaders à pompons

Voilà bientôt un an que le prince Jacques et sa soeur jumelle la princesse Gabriella doivent composer avec l'absence interminable de leur mère... Toujours convalescente, la princesse Charlene de Monaco est toujours dans un centre spécialisé en Suisse, d'où elle se remet doucement d'une sérieuse infection ORL apparue en mars 2021, alors qu'elle était en mission de conservation en Afrique du Sud (son pays d'origine). En attendant son retour, son mari le prince Albert continue d'occuper leurs deux petites têtes blondes.

Dimanche 27 février, le souverain a fait une nouvelle apparition remarquée dans les tribunes du Stade Louis II de Monaco. Pour assister au match de Ligue 1 Uber Eats opposant l'équipe de la principauté à celle de Reims, le prince était accompagné de ses deux enfants (voir diaporama). Casquettes aux couleurs de l'AS Monaco sur la tête, Jacques et Gabriella n'ont rien manqué de la rencontre depuis le premier rang des gradins. Rencontre qui s'est malheureusement terminée sur une défaite pour les Monégasques. Le 25 février déjà, dans ce même stade, les jumeaux avaient joué les cheerleaders lors d'un match de basket d'Euroleague opposant la Roca Team au club turque de Fenerbahce.

Football, basket, mais aussi rugby et Formule 1... Bien souvent aux côtés de leur papa lors d'événements sportifs, Jacques et Gabriella ne peuvent qu'hériter de sa passion pour la compétition ! Rappelons que le souverain est également ceinture noire de judo, champion olympique de bobsleigh et membre du Comité International Olympique (CIO) depuis plus de 35 ans... A ce CV sportif, s'ajoute celui de leur mère Charlene, ancienne championne olympique de natation... Reste à Jacques et Gabriella à choisir leur sport de prédilection, à moins qu'ils soient - comme leur père - du genre touche-à-tout !