Albert II de Monaco en solo sans Charlène aux Jeux Olympique de Tokyo

Rasta Rocket version palais royal. Voilà comment on pourrait décrire l'histoire du prince Albert de Monaco aux Jeux Olympiques. Entre le souverain monégasque et les JO, c'est une longue histoire aussi saugrenue que drôle. Ses fans les plus fervents s'en souviennent : plusieurs années durant, Albert faisait partie de l'équipe monégasque officielle de Bobsleigh, lors des Jeux d'hiver de 1988, 1992, 1994, 1998 et de 2002.

C'est donc en sa qualité d'ancien athlète - jamais médaillé - qu'Albert de Monaco était présent, aux couleurs du Rocher, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo célébrée le vendredi 23 juillet 2021. Sans Charlène de Monaco, ni les enfants, le souverain était seul pour accueillir chaleureusement la délégation monégasque depuis les tribunes. Il portait pour l'occasion un large pantalon blanc ainsi qu'une veste de costume tout aussi large et rouge, avec masque jetable assorti.

Cette année, quelques athlètes monégasques ont fait le voyage jusqu'aux Jeux, notamment Quentin Antognelli (aviron), Claudia Verdino (nage), Théo Durenne (nage), la porte-drapeau Xiaoxin Yang (tennis de table) ainsi que Charlotte Afriat (athlétisme).

Le peuple monégasque espère cette année encore décrocher enfin sa première médaille - d'or, d'argent ou même de bronze - de l'histoire du pays. Depuis sa première participation aux Jeux en 1920, aucun athlète monégasque n'a jamais gagné de médaille olympique. Monaco est même détenteur d'un triste record : celui du plus grand nombre de participations aux Jeux Olympiques (29 fois) sans n'avoir jamais rien remporté.