Albert de Monaco inquiet pour sa "discrète" Charlene à leurs débuts : 10 ans de réflexion avant le mariage

Tandis que la princesse Charlene reste coincée en Afrique du Sud, la chaîne britannique Channel 5 s'apprête à diffuser un nouveau documentaire dédié à la famille princière de Monaco. Un programme intitulé The Curse of Grace Kelly's Children [La Malédiction des enfants de Grace Kelly], qui sera diffusé samedi 10 juillet 2021 outre-Manche, soit quelques jours après les 10 ans de mariage du prince Albert et son épouse Charlene.

Dès vendredi, le Daily Mail a relayé plusieurs extraits du documentaire, notamment l'intervention d'un certain Joel Stratte-McClure, qui a connu le prince Albert en couvrant les actualités monégasques pour People. Selon lui, le souverain a pris son temps avant de demander sa main à la "discrète" Charlene Wittstock pour une raison bien précise : le poids d'une vie au palais, bien souvent trop lourd à porter. "Albert m'a dit qu'il était navré pour quiconque deviendrait la princesse de Monaco, en raison de l'effet 'bocal à poissons' et des obligations qui accompagnent ce rôle."

Albert de Monaco a rencontré l'athlète sud-africaine en 2000, alors qu'elle prenait part à une compétition de natation organisée sur le Rocher. Ce n'est que 10 ans plus tard que le fils de Rainier III et Grace Kelly l'a demandée en mariage. "Je ne sais pas si à l'époque il a tout de suite su que 'c'est la femme que je veux'. Mais il a évidemment attendu longtemps avant de choisir quelqu'un et était sûr après plusieurs années qu'elle était la bonne", Joel Stratte-McClure a-t-il commenté. Autre intervenant de ce documentaire, l'expert royal Phil Dampier a ajouté "qu'Albert s'inquiétait des inévitables comparaisons avec Grace Kelly" : "Il craignait que Charlene ne soit pas en mesure de faire face et d'être à jamais comparée à eux [Grace Kelly et Rainier] et mise sur ce piédestal, c'était une décision assez importante à prendre."

Finalement, le prince Albert et Charlene Wittstock se sont mariés en grande pompe les 1er et 2 juillet 2011 en principauté. Malgré les rumeurs affirmant que la jolie blonde a tenté de prendre la fuite au dernier moment, l'événement s'est déroulé dans le faste et les larmes. Un mariage grandiose dont la princesse a d'ailleurs partagé une vidéo souvenir sur Instagram, à l'occasion de ses 10 ans de mariage. Malheureusement, c'est loin de son mari, et de leurs enfants Jacques et Gabriella (6 ans), que la Sud-africaine de 43 ans a célébré ses noces d'étain.

En convalescence après une sérieuse infection ORL, survenue au printemps alors qu'elle était en mission de conservation de la faune dans son pays d'origine, Charlene n'est toujours pas en mesure de prendre un avion pour rentrer à Monaco. "C'est une période difficile pour moi. Mon mari et mes enfants me manquent profondément, a-t-elle confié dans les colonnes de News 23, en début de semaine. Ce qui a été le plus difficile à entendre, c'est quand mon équipe médicale m'a dit que je ne pourrais pas être chez moi pour mon 10e anniversaire de mariage. Albert est mon roc, ma force. Sans son amour et son soutien je n'aurais pas été capable de traverser cette passe compliquée."