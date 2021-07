Mariage d'Albert et Charlene de Monaco, 10 ans déjà : la nouvelle princesse en larmes, la vidéo

"Il se passait tellement de choses. C'était beau ; ça avait une valeur sentimentale, de montrer au monde ma stricte intimité". Voilà comment Charlène de Monaco parlait de son mariage dans les colonnes du Times Weekend Magazine, quelques années après la cérémonie. Cela fait désormais une décennie que la princesse ressasse ses beaux souvenirs de mariage, marqué par ses chaudes larmes à la sortie de la cérémonie religieuse.

Un instant d'émotion intense survenu alors que Charlène et Albert venaient d'être unis dans la cour du palais princier, lors de leur escale en la petite chapelle dédiée à la sainte patronne monégasque. Filmé, le prince Albert semblait ne pas réagir face aux larmes de sa jeune épouse. Quelques jours plus tôt, des rumeurs disaient que l'ancienne athlète avait tenté de fuir le palais. De quoi soulever de nombreuses interrogations chez les fans du Rocher.

"De parfaits mensonges, avait démenti Charlène de Monaco elle-même. Tout était si lourd à porter, avec tant d'émotions mêlées à cause de ces rumeurs, et apparemment, la tension a grimpé en flèche et j'ai fondu en larmes. Et là, je me suis mise à pleurer d'autant plus que je pensais en même temps 'Oh non, le monde entier est en train de me regarder pleurer.'"