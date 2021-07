Diaporama Mariage d'Albert et Charlene de Monaco, 10 ans déjà : la nouvelle princesse en larmes, la vidéo

Albert de Monaco et Charlène, 10 ans déjà : pourquoi avait-elle pleuré lors du mariage ?

Marigage religieux du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène à Monaco.

Marigage religieux du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène le 2 juillet 2011 à Monaco.

Marigage religieux du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène le 2 juillet 2011 à Monaco.

Marigage religieux du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène le 2 juillet 2011 à Monaco.

Marigage religieux du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène le 2 juillet 2011 à Monaco.

7 / 16

La poste monégasque a édité une planche de timbres pour la commémoration des dix ans de mariage du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène. Les timbres sont en vente dans les postes depuis le 30 avril. Le mariage d'Albert II et de Charlene Wittstock a eu lieu le 1er juillet 2011 pour la cérémonie civile et le 2 juillet 2011 pour la cérémonie religieuse. © Bruno Bebert / Bestimage