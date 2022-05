Mick Schumacher victime d'un terrible accident, la voiture coupée en deux : des séquelles pour le fils de Michael ?

C'est une course que tous les amateurs de Formule 1 attendent avec impatience chaque année. Le Grand Prix de Monaco est considéré comme la course automobile la plus mythique du championnat et chaque année c'est l'évènement du côté du Rocher. Les stars se bousculent pour venir assister au show et cette année elles ont encore été servies avec la lutte qui fait rage en haut du classement entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Dans le grand bain depuis un an maintenant, Mick Schumacher fait ses classes du côté de l'écurie américaine Haas, où il n'a pas encore pris de points cette année.

Sur un circuit compliqué et en plein milieu de la ville, les pilotes doivent se montrer très vigilants à Monaco, surtout lorsqu'il a plu, comme hier. Alors qu'il se situe à la 17e position au 26 tour de la course, Mick Schumacher est victime d'un terrible accident. Le jeune allemand de 23 ans perd le contrôle de sa monoplace et va s'encastrer à pleine vitesse dans les barrières de sécurité, arrachant l'arrière de sa voiture. Des images impressionnantes puisque le véhicule est littéralement coupé en deux. Un crash qui rappelle celui terrible vécu par Romain Grosjean en 2020, déjà chez l'écurie Haas.

Mick Schumacher s'en sort miraculeusement

Finalement, plus de peur que de mal pour le fils de la légende Michael Schumacher , qui est sorti indemne de cet accident qui aurait pu être bien plus grave. Après sa sortie de piste, il s'est exprimé et s'est montré rassurant quant à son état de santé. "Je me sens bien. La performance était là et il n'y avait qu'à rester en piste mais malheureusement je n'ai pas pu le faire", regrette-t-il.