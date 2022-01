Max Verstappen et Kelly Piquet : vacances de rêve sous le soleil de Miami

C'est une saison de fou que nous ont fait vivre Max Verstappen et Lewis Hamilton cette année en Formule 1. Le Hollandais de 24 ans a attendu le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison pour dépasser son rival et s'offrir un premier titre de champion du monde tant attendu. Un dénouement incroyable pour le pilote Red Bull, qui n'a pas hésité à laisser éclater sa joie après la course. Même si les choses ont été particulièrement tendues par la suite entre les écuries, le jeune sportif a décidé de profiter pleinement de ses vacances de fin de saison.

Max Verstappen a ainsi décidé de fêter le Nouvel an en compagnie de sa chérie, Kelly Piquet, et de ses proches du côté de Miami, en Floride. Un endroit réputé pour sa douceur de vie et sa vie nocturne plutôt agitée, et si l'on se fie à la dernière publication de la belle Brésilienne, il semblerait que le couple ne se soit pas ennuyé un instant ! Suivie par plus de 860 000 abonnés, Kelly Piquet a publié une série de photos et de vidéos résumant leurs vacances aux États-Unis. "Souvenirs de Miami", écrit-elle en commentaire de son post, mis en ligne il y a deux jours. Sur la première photo on peut voir une vue de la plage paradisiaque avec la végétation au premier plan.

Un séjour pour lequel l'ex d'un autre pilote de Formule 1 avait emmené sa fille, Pénélope, qui s'est bien amusée sur la plage. Les deux amoureux n'ont pas hésité à prendre un beau selfie à deux avant d'admirer un magnifique feu d'artifice sur la plage. La nuit du Nouvel an était évidemment le point culminant de vacances de rêves où Max Verstappen et Kelly Piquet ont pu profiter d'une limousine, d'un yacht et d'une belle initiation au patinage pour madame !