Max Verstappen et Kelly Piquet : Beau baiser pour fêter la nouvelle année

Si l'année 2021 ne restera pas dans la mémoire collective comme une année très joyeuse, pour certaines personnes elle a une saveur spéciale, à commencer par Max Verstappen. Le pilote hollandais vient de remporter son tout premier championnat du monde de Formule 1, au nez et à la barbe de son rival, Lewis Hamilton. Une fin de saison incroyablement spectaculaire qui a vu le jeune sportif de 24 ans terminer à la première place en dépassant le Britannique lors du tout dernier tour de l'année. Un final en apothéose pour le champion qui a pu laisser éclater sa joie aux côtés de celle qui partage sa vie depuis de nombreux mois, Kelly Piquet.

Bien connue du monde de la Formule pour être la fille de l'ancienne gloire des circuits, le Brésilien Nelson Piquet, Kelly a longtemps été en couple avec un autre pilote, le Russe Daniil Kvyat. Aujourd'hui folle amoureuse de Max Verstappen, la sublime brune a posté une série de photos qui prouve que leur couple a encore de beaux jours devant lui. Pour célébrer la nouvelle année, elle a publié sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 830 000 abonnés, trois clichés en noir et blanc de sa soirée du Nouvel An en compagnie de son amoureux. "Happy Happy Happy 2022", écrit-elle pour accompagner une première photo où on la voit embrasser le pilote hollandais. Un baiser hollywoodien pour les deux tourtereaux qui ne se lâchent plus.

La soirée avait l'air bonne pour Max Verstappen qui s'est affiché avec un chapeau haut de forme où l'on pouvait lire "Happy new year !". Après une saison aussi intense sur les circuits du monde entier, le jeune sportif profite à fond de ses moments de détente avant la reprise. Il a d'ailleurs répondu à la belle publication de sa chérie en envoyant trois emojis coeur rouge en commentaire. Une série de photos qui a visiblement bien plu aux internautes puisque la publication a déjà récolté plus de 260 000 likes.