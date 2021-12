Max Verstappen champion du monde de F1 : selfie de la victoire avec sa compagne Kelly Piquet

C'est un scénario digne des meilleurs films hollywoodiens qui a eu lieu hier après-midi du côté d'Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la saison. Alors que tous ses espoirs semblaient envolés à quelques tours de l'arrivée, Max Verstappen a réussi à dépasser Lewis Hamilton dans le tout dernier tour. Alors que l'Anglais de 36 ans survolait la course depuis le début, un accident a permis au Hollandais de 24 ans de revenir dans son sillage pour passer devant dans les derniers instants. Un véritable miracle pour le jeune pilote Red Bull qui devient champion du monde pour la toute première fois de sa carrière. Un véritable déchirement pour Lewis Hamilton qui pouvait dépasser Michael Schumacher et devenir champion du monde de Formule 1 pour la huitième fois.

Un final époustouflant et inattendu qui a envoyé Max Verstappen de l'enfer au paradis en quelques secondes. Fou de joie, il s'est précipité pour fêter ce titre avec ses proches et notamment sa compagne, Kelly Piquet. La belle Brésilienne, fille de la légende du sport automobile Nelson Piquet, était aux anges et elle n'a pu se retenir d'embrasser son compagnon sur le paddock. Après cette belle victoire, les deux tourtereaux ont pu profiter de leur soirée pour se retrouver entre eux.

Comme elle l'a montré en story sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 630 000 personnes, le mannequin a pris deux beaux selfies avec son amoureux. "Mon champion du monde", écrit-elle sur le premier où on peut voir le couple sur une belle photo en noir et blanc. À la suite de ce joli selfie, la jeune femme de 33 ans en a ajouté un second en compagnie de Max et d'un ami du couple. Deux belles preuves qui montrent que Max et Kelly semblent vivre une très belle histoire et que leur complicité n'a jamais été aussi éclatante.