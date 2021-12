Max Verstappen en couple avec Kelly Piquet : la bombe est déjà sortie avec une star bien connue de la F1

Alors qu'il s'apprête à disputer la course la plus importante de sa jeune carrière, Max Verstappen va pouvoir compter sur le soutien de sa copine, Kelly Piquet. Cet après-midi à Dubaï, le jeune pilote de 24 ans peut tout gagner ou bien tout perdre. À égalité de points avec son concurrent direct, Lewis Hamilton, il lui faut simplement faire un meilleur résultat que ce dernier pour être sacré champion pour la première fois de sa carrière. Une pression immense sur les épaules du Hollandais, mais pour apaiser sa tension, il peut toujours se tourner vers celle qui partage sa vie depuis plusieurs mois maintenant, Kelly Piquet.

Officiellement ensemble depuis la fin d'année 2020, les deux amoureux ne se quittent plus. La fille de la légende de l'automobile Nelson Piquet partage la passion de la Formule 1 avec son compagnon et c'est à peu près certain qu'elle sera là ce dimanche pour l'encourager. D'ailleurs, la jeune femme de 33 ans, née en Allemagne, mais d'un père brésilien, connaît très bien l'univers de la plus grande compétition automobile du monde, puisqu'elle a partagé la vie d'une autre star de la discipline, le Russe Daniil Kvyat. Les deux anciens amants ont commencé à se voir à partir de janvier 2017 et leur relation a duré près de trois ans.

Une histoire marquante pour Kelly Piquet puisqu'elle a eu un enfant avec le pilote de 27 ans. En juillet 2019, celle qui est mannequin de profession et compte plus de 500 000 abonnés sur Instagram a donné naissance à une petite Penelope. Malheureusement, quelques mois plus tard, le couple annonçait sa séparation.