Max Verstappen en couple : sa compagne est une bombe bien connue en Formule 1

À tout juste 23 ans, Max Verstappen est déjà une star de la Formule 1 depuis plusieurs années. Le jeune hollandais, né en Belgique d'un père ancien pilote professionnel, fait partie des meilleurs pilotes du monde et mène l'écurie Red Bull d'une main de maître. Déjà deuxième au classement, il espère bien chiper la première place à son rival de toujours, l'anglais Lewis Hamilton.

Si la compétition fait rage et que Max, qui a vécu une expérience singulière à cause de la pandémie mondiale, se retrouve avec énormément de pression sur les épaules, il peut néanmoins compter sur un atout de poids pour se relaxer, sa compagne Kelly Piquet. L'officialisation de leur relation a d'ailleurs fait grand bruit dans le monde de la Formule 1, puisque la jeune femme de 32 ans n'est autre que la fille d'une légende du sport automobile, le brésilien Nelson Piquet.

Une officialisation sur Instagram

La belle brésilienne, mannequin et spécialiste des relations publiques et le pilote Red Bull ont officialisé leur relation à la suite d'une publication Instagram de Kelly Piquet, qui compte plus de 250 000 abonnés. La mère d'une petite fille qu'elle a eu avec un autre pilote de Formule 1, le russe Daniil Kvyat, a ajouté le message suivant à sa publication : "Plus sombre que l'océan, plus profond que la mer, tu as tout. Tout ce dont j'ai besoin". Max Verstappen s'est alors empressé de répondre à sa chérie en commentant : "Ensemble, on peut faire face à des challenges aussi profonds que la mer et aussi hauts que le ciel".