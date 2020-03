Coronavirus : Un responsable de l'écurie Red Bull voulait contaminer les pilotes

L'histoire paraît complètement folle, mais elle est bien vraie. Helmut Marko, l'un des dirigeants de l'écurie de Formule 1 autrichienne Red Bull Racing, a expliqué qu'il avait un plan improbable. Ce dernier voulait infecter les pilotes du Covid-19 afin de les immuniser. "Ils sont en excellente santé et comme ça, ils auraient été prêts pour commencer la saison", a-t-il défendu dans l'émission Sport am Sonntag, sur la chaîne autrichienne ORF. Pour mettre son projet à exécution, celui qui occupe le poste de responsable de la filière des jeunes pilotes voulait organiser un camp pour généraliser la contamination. "Nous avons quatre pilotes de F1, et huit à dix pilotes juniors aussi. Mon plan était d'organiser un camp d'entraînement pour tout le monde. Cela aurait permis de les entraîner physiquement et mentalement pour passer cette période. Mais ils auraient aussi pu être infectés. Cependant, selon moi, cela n'aurait pu être qu'une bonne chose pour Max et les autres, parce qu'ils sont jeunes et ils en seraient alors ressortis plus forts !", a-t-il expliqué.

Sans surprise, l'idée de Helmut Marko n'a pas été acceptée par Red Bull Racing et certaines voix se sont même fortement élevées contre ce plan, dont celle de Max Verstappen, le pilote star de l'écurie.

Du fait de la pandémie, les Grands Prix de Barheïn, du Vietnam, de Chine, des Pays-Bas, d'Espagne et d'Azerbaïdjan ont été déjà reportés, tandis que ceux de Monaco et d'Australie ont dû être annulés.

La saison 2020 ne devrait pas débuter avant le 14 juin au Canada au plus tôt, soit avec trois mois de retard. La semaine dernière, Helmut Marko avait déjà critiqué les conséquences du confinement imposé par le gouvernement autrichien pour l'économie et s'était déclaré "légèrement surpris" que les "gens acceptent aussi facilement de tout prendre sur eux".

Les commerces non essentiels, les écoles, les universités et les salles de sports sont fermés au public depuis la mi-mars en Autriche afin de tenter de ralentir l'épidémie de nouveau coronavirus qui a déjà fait 108 morts dans le pays.