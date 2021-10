"Ils falsifient beaucoup de choses" : Max Verstappen, agacé, s'en prend violemment à Netflix

S'il y a une série qui a relancé totalement l'intérêt du grand public pour une discipline, c'est bien Formula 1 : Pilotes de leur destin, qui s'intéresse aux coulisses de la plus grande compétition automobile du monde. Dans cette série documentaire à succès, on suit les stars de la Formule 1 tout au long de l'année depuis trois saisons maintenant. Véritable phénomène, l'oeuvre de Netflix a permis de mettre un sacré coup de projecteur sur une compétition qui s'essoufflait depuis quelques années.

Faites à partir d'images tournées durant toute l'année aux quatre coins du monde, la série revient sur les moments marquants ainsi que les rivalités entre pilotes. Et il y en a un qui ne semble pas apprécier du tout le montage proposé par Netflix à ses spectateurs. En effet, comme il vient de l'annoncer dans une interview donnée à Associated Press, Max Verstappen a décidé de ne pas apparaître dans la quatrième saison qui se tourne actuellement. "Ils falsifient beaucoup de choses. Ils ont inventé des rivalités qui n'existent pas vraiment. J'ai donc décidé de ne pas en faire partie, et je n'ai plus donné d'interview parce qu'il n'y a en fait rien à montrer", lance-t-il.

Je ne suis pas vraiment du genre à faire de la dramaturgie, je veux juste des faits et des choses réelles

Un coup dur pour Netflix puisque sa rivalité au championnat avec Lewis Hamilton rend la compétition particulièrement indécise et haletante. Pas vraiment intéressé par cet aspect de son sport, le néerlandais de 24 ans préfère rester concentrer sur sa carrière. "Je ne suis pas vraiment du genre à faire de la dramaturgie, je veux juste des faits et des choses réelles", insiste-t-il.