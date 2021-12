Lewis Hamilton furieux d'avoir perdu le titre de champion du monde : il a choisi de boycotter un évènement important

Si Lewis Hamilton a eu un discours très fair play après sa courte et terrible défaite de dimanche dernier, il semblerait qu'intérieurement l'Anglais bouillonnait. Au terme d'une saison haletante où il n'a pas arrêté de se tirer la bourre avec son rival Max Verstappen, le pilote de 36 ans a vu le titre lui échapper dans le tout dernier tour de l'ultime Grand Prix organisé à Abu Dhabi. Un véritable crève-coeur puisqu'il survolait la course depuis le début, caracolant en tête depuis le premier tour.

Visiblement, malgré un très bel honneur remis récemment, la pilule a toujours du mal à passer pour Lewis Hamilton, ainsi que le patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff. Après de nombreuses contestations à l'encontre du nouveau champion du monde hollandais et de son écurie Red Bull, les grands perdants de la saison viennent de se résigner en renonçant à faire appel de la décision qui voit Max Verstappen devenir le nouveau champion du monde de Formule 1 à seulement 24 ans. Très remonté, Lewis Hamilton vient en tout cas de prendre une décision forte de sens et qui devrait faire grincer des dents... Selon les informations du média américain sportif ESPN, Toto Wolff et lui ne participeront pas à la cérémonie de remise des prix de la saison !

Par loyauté pour Lewis, j'ai décidé de ne pas venir

Censée se tenir ce jeudi à Paris, au carrousel du Louvre, le gala organisé par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ne verra donc ni Lewis Hamilton, ni Toto Wolff, comme ce dernier l'a confirmé il y a quelques minutes. "Par loyauté pour Lewis, j'ai décidé de ne pas venir. Je dois gérer cette peine de sa couronne perdue par cette décision mais aussi par la joie d'avoir remporté un huitième championnat consécutif, ce qui ne s'est jamais fait", a-t-il expliqué aux journalistes. Ce sera donc le directeur général de Mercedes, James Allison, qui viendra récupérer le trophée de deuxième du Championnat réservé au pilote anglais.

Une décision en forme de protestation pour Lewis Hamilton, dégoûté et furieux d'avoir perdu et qui ne digère toujours pas d'avoir laissé passer un huitième titre, qui aurait fait de lui le pilote le plus titré de l'histoire.