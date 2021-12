Diaporama Lewis Hamilton furieux d'avoir perdu le titre de champion du monde : il a choisi de boycotter un évènement important

16 / 16

HAMILTON Lewis (gbr), Mercedes AMG F1 GP W12 E Performance, VERSTAPPEN Max (ned), Red Bull Racing Honda RB16B, lors du Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi sur le circuit Yas Marina sur l'île de Yas, à Abu Dhabi, Emirats Arabes Ubnis, le 12 décembre 2021. M.Verstappen, vainqueur du Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi et champion du monde après avoir dépassé L.Hamilton dans le dernier tour. © DPPI/Panoramic/Bestimage

Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021, 22th round of the 2021 FIA Formula One World Championship from December 10 to 12, 2021 on the Yas Marina Circuit, in Yas Island, Abu Dhabi.