Lewis Hamilton traité de "petit nègre" par un pilote : la réponse forte du champion de F1

Lewis Hamilton est au coeur d'une affaire regrettable. Alors qu'il a récemment repris confiance en lui sportivement avec une troisième place au Grand Prix du Canada après un début de saison très difficile, le sextuple champion du monde de Formule 1 a été visé par des propos racistes.

L'ancien pilote Nelson Piquet, sacré à trois reprises entre 1981 et 1987, avait employé le mot " neguinho ", qui signifie " petit nègre " en portugais pour qualifier le Britannique, au cours d'un entretien accordé pour un podcast enregistré au Brésil en novembre dernier. Lewis Hamilton, qui nous a habitué à être très engagé sur plusieurs thèmes sociaux, a décidé de lui répondre à travers un message publié sur son compte Twitter.

"Ciblé toute ma vie"

"Ce sont plus que des mots. Ce sont des mentalités archaïques qu'il faut changer et qui n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré par ces attitudes et ciblé toute ma vie. Il y a eu beaucoup de temps pour apprendre. Le temps est venu d'agir" a t-il répondu. Son écurie Mercedes, la F1 ainsi que la Fédération internationale ont décidé d'exprimer leur soutien envers le pilote Britannique en divulguant à leur tour un long message sous la forme d'un communiqué. "Nous condamnons avec la plus grande fermeté tout recours à un langage raciste ou discriminatoire, de quelque nature que ce soit (...) Lewis est un ambassadeur incroyable pour notre sport et mérite le respect. Ses efforts inlassables pour accroître la diversité et l'inclusion sont une leçon pour beaucoup et quelque chose qui nous tient particulièrement à coeur" a-t-on pu lire.

Ferrari, qui est une écurie concurrente, a tout de même tenu à son tour à se montrer compréhensive vis à vis du pilote de 37 ans à travers un petit tweet. "Nous sommes aux côtés de la F1, de Lewis Hamilton et de Mercedes pour lutter contre contre toute forme de discrimination" a déclaré l'entreprise italienne. Une initiative également suivie par Red Bull, l'écurie du champion du monde en titre Max Verstappen, qui ne "tolère aucune forme de racisme".

Il y a quelques jours, c'est le footballeur Kylian Mbappé qui demandait du soutien auprès de la Fédération Française de Football après avoir été victime de racisme après son penalty manqué face à la Suisse lors de l'Euro 2021.