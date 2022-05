Lewis Hamilton menacé d'exclusion du Grand Prix de Monaco à cause de son... piercing !?

Il fait partie des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 et s'il n'avait pas perdu le championnat dans le dernier tour de la dernière course l'an dernier, Lewis Hamilton serait sûrement déjà considéré comme le plus grand de tous les temps. À 37 ans, le Britannique a remporté sept fois le championnat du monde, mais malheureusement cette année il est à des années lumières de Max Verstappen et Charles Leclerc. Forcément déçu par ses prestations, l'ex de Nicole Scherzinger aimerait certainement se relancer ce week-end du côté de Monaco pour l'un des grand prix les plus attendus, comme chaque année.

Alors qu'il pointe actuellement à la sixième place du classement, Lewis Hamilton ne va peut-être pas avoir la chance de participer à la course qui se tient sur le Rocher et ce n'est pas sa voiture qui est mise en cause. En effet, la Fédération Internationale de Formule 1 (FIA) a indiqué récemment à tous les pilotes qu'il est strictement interdit de porter quelconque bijou durant la course. L'interdiction court déjà depuis deux courses, mais la FIA a décidé d'accorder une période de grâce à l'Anglais, qui avait indiqué qu'il lui était impossible de retirer son piercing au nez puisque cela nécessite une intervention chirurgicale.

Lewis Hamilton risque une très lourde amende

Arrivé hier sur le paddock, Lewis Hamilton portait bien son piercing au nez, preuve qu'il y a de bonnes chances pour qu'il aille à l'encontre du règlement une fois de plus. Le pilote, récemment vu avec une célèbre influenceuse, s'expose désormais à plusieurs sanctions de la part de la FIA s'il n'accepte pas de se plier aux règles. D'après les informations du média britannique The Sun, il pourrait recevoir une amende de 250 000 € pour motif de provocation. Une sanction qui pourrait être moins sévère si la direction considère qu'il s'agit seulement d'une violation du règlement et dans ce cas l'amende s'élèverait à 50 000 €.

Désormais au pied du mur, Lewis Hamilton va devoir faire un choix et sa décision concernant son piercing pourrait être un vrai tournant dans une saison déjà bien mal engagée...