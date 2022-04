Charles Leclerc s'est fait voler une montre à un prix (très) exorbitant par un supposé fan !

Parti pour se ressourcer quelques jours en Italie, Charles Leclerc a certainement gardé un souvenir amer de ses vacances. Le pilote monégasque a bien mérité quelques jours de repos après son début de saison proche de la perfection. Au volant de sa Ferrari, le beau gosse de 24 ans est actuellement premier du classement des pilotes, loin devant ses grands rivaux Lewis Hamilton et Max Verstappen. Une entrée en matière idéale pour le compagnon de Charlotte Siné, qui peut profiter de ses jours de repos avec le sentiment du devoir accompli.

Dimanche dernier, Charles Leclerc se trouvait d'ailleurs chez lui à Monaco, pour assister à la finale du prestigieux Masters 1000 de Monte-Carlo. Accompagné de son amoureuse, il a pu assister à la belle victoire de Stefanos Tsitsipas. Un beau moment qui lui a sûrement permis d'oublier la fâcheuse mésaventure qui lui est arrivée la semaine dernière. En vacances en Italie dans la ville balnéaire de Viareggio, en Toscane, le sportif a pu profiter d'une semaine de repos, mais d'après les informations du site italien Mediaset, tout ne s'est pas passé comme prévu...

Une montre estimée à plusieurs millions d'euros !

Alors qu'il se balade sur la Via Salvatori, l'une des artères les plus célèbres de la ville, Charles Leclerc est reconnu par des fans qui lui demandent de signer des autographes. L'une des spécificités de cette fameuse rue est d'être connue pour son manque de luminosité et d'après les informations de nos confrères, un homme en aurait profité pour subtiliser la montre du Monégasque. Se faisant passer pour un fan, il s'est approché pour prendre un selfie avec lui et lui dérober son bien et on ne parle pas de n'importe quelle montre puisqu'il s'agit d'une Richard Mille 67-02 spécialement conçue aux couleurs de Monaco. Une montre estimée selon Mediaset à 2 millions d'euros !

Une bien mauvaise nouvelle pour Charles Leclerc, qui voit donc un objet de luxe d'une très grande valeur lui être dérobé sous ses yeux. Si lui ne s'est pas encore exprimé sur ce vol, son entraîneur personnel Andrea Ferrari l'a fait sur son compte Instagram. "Cela fait des mois que la Via Salvatori est complètement dans le noir et que nous nous plaignons. Et bien, hier soir, nous avons été volés. Vous pensez réparer les lampes un jour ? Je demande pour un ami", indique le proche du pilote, originaire de Viareggio.

Malgré cette mésaventure, Charles Leclerc peut continuer de garder le sourire. Premier au championnat de monde, il est sûrement parti pour une saison historique avec la Scuderia Ferrari !